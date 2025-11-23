След протестите идват стачките: Синдикати искат промяна в изчислението на заплатите

През седмицата станахме свидетели на протести на служители от администрацията в лицето на НОИ и НСИ. Те настояват за увеличение на заплатите, което да бъде заложено в Бюджет 2026.

За следващата седмица заявки за протести има в земеделието, горите и здравеопазването.

"Този бюджет не е левичарски“, заяви президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов.

Той напомни, че в България функционират 302 централни администрации, които трудно могат да се обединят, защото "всяка от тях има началник, който е някаква политическа проекция“.

По думите му има и "260 общински администрации“, което поддържа политическа клиентела.

От КТ "Подкрепа" искат промяна на начина за формиране на възнагражденията, тъй като за една и съща позиция разликата между институциите достига "4-5 пъти".

Манолов посочи, че по времето на Дянков изваждането на осигуровките от заплатите е довело до абсурд "Държавата просто ги мести от един джоб в друг".

Фискалният съвет, по думите му, получава възнаграждения "три пъти средното за обществения сектор и три пъти минималната заплата за всяко заседание“. Щедро увеличение се предвижда и за КЗК, КФН и антикорупционната комисия.

"Тези ужасни дисбаланси непременно трябва да бъдат прекратени", подчерта синдикалистът в ефира на националното радио.

Манолов предупреди, че Златното швейцарско правило нанася сериозни щети, защото ръстът на пенсиите следва инфлацията, а не осигурителния доход.

"Това, което наричат Златно швейцарско правило, нанасе най-голяма щета по отношение размерите на пенсиите. Плащаме осигурителни вноски на база осигурителен принос, на база ръст на осигурителния доход, а ръстът на пенсиите е във връзка с инфлацията. Дори инфлацията присъства като фактор в ръста на осигурителния доход. Ако пенсиите бяха увеличавани единствено спрямо ръста на осигурителния доход, сега техните размери щяха да са съвсем различни. Златното швейцарско правило години наред натиска пенсиите надолу", коментира Манолов.

Протестите ще продължат, въпреки че властта ги неглижира.

"След протеста идва стачката. Хич не обичам стачките, но ако не остане друг избор – ще е това", даде заявка президентът на КТ "Подкрепа".