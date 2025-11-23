Благомир Коцев остава кмет на Варна: ОИК не разгледа сигналите за отстраняванет му

Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна не е разгледала сигналите за остраняване на арестувания Благомир Коцев като кмет, съобщиха от неговата партия "Продължаваме промяната" във фейсбук.

"Победа за варненци!", написаха от ПП, обявявайки, че заседанието на ОИК е приключило.

Трите сигнала, един от които постъпил в петък, бяха единствена точка в проекта за дневен ред на комисията.

Докато течете заседанието варненци излязоха на пореден протест в защита на Коцев.

Протестиращите издигнаха плакати "Варна не се продава" и "Благо е в ареста, защото е кмет". Те скандират "Свобода", "Пеевски в затвора" и "Мутри вън".

Пред протестиращите бе съобщено, че на заседанието на комисията присъства адвокат на Коцев.

Снощи от Изпълнителната комисия на ГЕРБ обявиха, че след консултации с лидера на партията Бойко Борисов, са решили единодушно да помолят членовете на ОИК Варна, излъчени от квотата на ГЕРБ, да гласуват против отстраняване на Коцев.

Нямаме съмнение, че зад това стои управляващият дует Бойко Борисов - Делян Пеевски, коментира вчера съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев. Според нето "цялата операция" цели Коцев да не бъде повече кмет и да се предизвикат избори във Варна.