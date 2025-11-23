  • Instagram
Сняг забръска на Витоша

Сняг забръска на Витоша

Сняг заваля на Витоша. Кадри от уебкамерите в планината показват крехка снежна покривка над 1 400 метра надморско равнище от хижите „Боерица”, „Балканини” и „Композиторите”.

Очакван снеговалеж има и в по-високата част на планините в Западна България.

Лоши са условията за туризъм в планините, има мъгла и силен вятър, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на БЧК. Температурите са от 0° до 6° градуса във високите части.

На връх Ботев температурата е 0 градуса. На хижа "Алеко" на Витоша вали слаб сняг.

Планинските спасители съобщиха, че в събота вечер екипи са помогнали на трима младежи на около 14-15 години да слязат от Витоша и да се приберат.

Според прогнозата за времето над планините днес облачността ще бъде променлива, по-често значителна. Ще има превалявания от дъжд, в местата над 1800 метра – от сняг. С нахлуването на студен въздух от северозапад, привечер в по-ниските части в масивите от Западна България дъждът ще се примесва със сняг, но бързо ще спира.

Ще продължи да духа бурен югозападен вятър, който след обяд постепенно ще отслабва и ще се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 9°, на 2000 метра – около 0°.

