Симона Бакърджиева е новата „Мис България 2025
На бляскава гала церемония във Военния клуб в София, 22-годишната Симона Бакърджиева бе коронована за „Мис България 2025“. Красавицата надделя сред 30 финалистки и завладя журито със своята естествена красота, спортен дух и харизма.
Бакърджиева е професионална волейболистка и централна блокировачка с над седемгодишна спортна кариера. За нея това е първо участие в конкурс за красота.
„Много съм щастлива. Това е първият ми конкурс и емоцията беше невероятна. Усещаше се само приятелство между момичетата“, сподели Симона след коронацията.
Специални подаръци за новата Мис България 2025
По време на церемонията Симона получи два престижни подаръка:
Премиум ароматен комплект от световния бранд Al Amar - аромати от елзоричвн Дубай.
Луксозната марка за парфюми и ориенталски аромати отличи Симона със специален подаръчен сет, символизиращ финес, изтънченост и женственост.
Ахмед Хамед — международен експерт по масла и аромати, добре познат в Близкия Изток, Европа и Африка — подари на Симона луксозно неввроянта колекция от нишови парфюми.
Наградата е жест на признание към нейната естествена красота и успешна комбинация между спорт и елегантност.
Новото лице на конкурса: красота, спорт и дисциплина
Симона Бакърджиева представлява модерния образ на „Мис България“ — жена, която комбинира:
• активен спортен живот
• естествена визия
• харизма
• амбиция и характер
Нейният профил привлича интерес от модни, лайфстайл и спортни брандове, както и от международни партньори.
За конкурса „Мис България 2025“
Тази година надпреварата събра 30 претендентки, които преминаха през седмица професионална подготовка, фотосесии, тренировки и официални събития. Конкурсът продължава традицията да представя талантливи и вдъхновяващи млади жени пред българската и международната публика.
Симона Бакърджиева – Мис България 2025: Красота, интелект, спорт, мода и международен потенциал
Име: Симона Бакърджиева
Години: 22
Роден град: Панагюрище
Титла: Мис България 2025
Образование: Студент по европейска политика и икономика с чужди езици
Професия: Професионална волейболистка, дизайнер, моден предприемач
Спорт: Централна блокировачка в Първа волейболна дивизия на България
Моден бранд: Tensei Fashion – авторска модна линия, създадена от Симона
Нови проекти: Разработва личен парфюмен бранд, вдъхновен от ориенталските аромати
Коя е Симона Бакърджиева?
Симона е модерното лице на българската красота – интелигентна, дисциплинирана, естествена и амбициозна.
Родом от Панагюрище, тя успешно съчетава спорта, академичното развитие, модния дизайн и социалната активност.
Волейболът ѝ дава сила, характер и дисциплина; модата – креативност, стил и визия.
„Обичам да съчетавам дисциплината от спорта с креативността на модата. Дрехите са начин да изразим себе си, а волейболът ме научи на сила, упоритост и дух.“
Tensei Fashion – нейният авторски моден бранд
Симона е основател и дизайнер на модната марка Tensei Fashion, в която създава дрехи за модерната, уверена и динамична жена.
Колекциите ѝ съчетават:
минимализъм
европейска изчистена линия
женствени силуети
комфорт и елегантност
„Моята мисия е да предам грация и стил на всяка жена, която носи моите дизайни.“
Новата Мис България получи престижни подаръци
След коронацията Симона бе отличена с впечатляващи награди:
Луксозна едноседмична почивка в екзотичен Дубай
Подарена от Ахмед Хамед, международен експерт по масла и аромати.
Премиум ароматен сет от Al Amar
Луксозният бранд за ориенталски парфюми ѝ подари специален подаръчен комплект.
Балийски масаж от Victoria Spa
Релакс и възстановяване в една от най-добрите спа вериги в България.
Професионален комплект от Cristiano of Roma
Премиум италианска козметика за коса.
Личен парфюмен бранд – в разработка
Симона вече подготвя собствен парфюм, който ще бъде представен през 2026 г.
Гала-вечерта – шоу на ниво международен стандарт
Официалният финал на конкурса беше открит с впечатляваща хореография в български народни носии, която предизвика бурни аплодисменти.
Хореографията е дело на Кремена Антонова (56 г.):Магистър по балетна режисура
Председател на Българската федерация по въздушна акробатика
Старши треньор на националния отбор по спортни танцови дисциплини
Главен художествен ръководител на танцова компания „ЕРА“
„Момичетата бяха прекрасни и трудолюбиви – даваха всичко от себе си! Резултатът е плод на колективна работа.“ – Кремена Антонова
Продукция и организация
Финалът беше реализиран под творческото и професионално ръководство на
Гаел Бонел Санчес,
която внесе европейски стил, модерна естетика и международен стандарт в цялостната продукция на събитието.
Жури на „Мис България 2025“
В оценяването участваха едни от най-изявените имена от света на бизнеса, красотата, модата и медиите:
Силван Боне - френски пресприемач и собсъвенкм на фабрика за здравословни продукти.
Ахмед Хамед – международен експерт по масла и аромати
Елена Кристиано – Cristiano of Roma
Елена Ангелова – Мис България
Наталия Гуркова – Мис България, международен модел
Атанас Лазаров – PR експерт, медийна личност, Destinations TV
Стоян Радичев – дизайнер
Асдис Ран – модел и инфлуенсър
Franco Gobbi – световноизвестен топ коафьор
Симона Петрова - Мис Българив 2024
Мисията на Симона като Мис България
Симона е силен пример за новото поколение млади българки – амбициозни, образовани, уверени и активни.
„Стремя се да вдъхновявам младите да вярват в мечтите си, да бъдат смели и да създават бъдещето, което заслужават.“
Нейната кауза през 2025–2026 г. ще бъде насочена към:
стимулиране на младите хора да спортуват
подкрепа на жените в креативните индустрии
насърчаване на образованието и самоусъвършенстването