Симона Бакърджиева е новата „Мис България 2025

На бляскава гала церемония във Военния клуб в София, 22-годишната Симона Бакърджиева бе коронована за „Мис България 2025“. Красавицата надделя сред 30 финалистки и завладя журито със своята естествена красота, спортен дух и харизма.

Бакърджиева е професионална волейболистка и централна блокировачка с над седемгодишна спортна кариера. За нея това е първо участие в конкурс за красота.

„Много съм щастлива. Това е първият ми конкурс и емоцията беше невероятна. Усещаше се само приятелство между момичетата“, сподели Симона след коронацията.

Специални подаръци за новата Мис България 2025

По време на церемонията Симона получи два престижни подаръка:

Премиум ароматен комплект от световния бранд Al Amar - аромати от елзоричвн Дубай.

Луксозната марка за парфюми и ориенталски аромати отличи Симона със специален подаръчен сет, символизиращ финес, изтънченост и женственост.

Ахмед Хамед — международен експерт по масла и аромати, добре познат в Близкия Изток, Европа и Африка — подари на Симона луксозно неввроянта колекция от нишови парфюми.

Наградата е жест на признание към нейната естествена красота и успешна комбинация между спорт и елегантност.

Новото лице на конкурса: красота, спорт и дисциплина

Симона Бакърджиева представлява модерния образ на „Мис България“ — жена, която комбинира:

• активен спортен живот

• естествена визия

• харизма

• амбиция и характер

Нейният профил привлича интерес от модни, лайфстайл и спортни брандове, както и от международни партньори.

За конкурса „Мис България 2025“

Тази година надпреварата събра 30 претендентки, които преминаха през седмица професионална подготовка, фотосесии, тренировки и официални събития. Конкурсът продължава традицията да представя талантливи и вдъхновяващи млади жени пред българската и международната публика.

Симона Бакърджиева – Мис България 2025: Красота, интелект, спорт, мода и международен потенциал

Име: Симона Бакърджиева

Години: 22

Роден град: Панагюрище

Титла: Мис България 2025

Образование: Студент по европейска политика и икономика с чужди езици

Професия: Професионална волейболистка, дизайнер, моден предприемач

Спорт: Централна блокировачка в Първа волейболна дивизия на България

Моден бранд: Tensei Fashion – авторска модна линия, създадена от Симона

Нови проекти: Разработва личен парфюмен бранд, вдъхновен от ориенталските аромати

Коя е Симона Бакърджиева?

Симона е модерното лице на българската красота – интелигентна, дисциплинирана, естествена и амбициозна.

Родом от Панагюрище, тя успешно съчетава спорта, академичното развитие, модния дизайн и социалната активност.

Волейболът ѝ дава сила, характер и дисциплина; модата – креативност, стил и визия.

„Обичам да съчетавам дисциплината от спорта с креативността на модата. Дрехите са начин да изразим себе си, а волейболът ме научи на сила, упоритост и дух.“

Tensei Fashion – нейният авторски моден бранд

Симона е основател и дизайнер на модната марка Tensei Fashion, в която създава дрехи за модерната, уверена и динамична жена.

Колекциите ѝ съчетават:

минимализъм

европейска изчистена линия

женствени силуети

комфорт и елегантност

„Моята мисия е да предам грация и стил на всяка жена, която носи моите дизайни.“

Новата Мис България получи престижни подаръци

След коронацията Симона бе отличена с впечатляващи награди:

Луксозна едноседмична почивка в екзотичен Дубай

Подарена от Ахмед Хамед, международен експерт по масла и аромати.

Премиум ароматен сет от Al Amar

Луксозният бранд за ориенталски парфюми ѝ подари специален подаръчен комплект.

Балийски масаж от Victoria Spa

Релакс и възстановяване в една от най-добрите спа вериги в България.

Професионален комплект от Cristiano of Roma

Премиум италианска козметика за коса.

Личен парфюмен бранд – в разработка

Симона вече подготвя собствен парфюм, който ще бъде представен през 2026 г.

Гала-вечерта – шоу на ниво международен стандарт

Официалният финал на конкурса беше открит с впечатляваща хореография в български народни носии, която предизвика бурни аплодисменти.

Хореографията е дело на Кремена Антонова (56 г.):Магистър по балетна режисура

Председател на Българската федерация по въздушна акробатика

Старши треньор на националния отбор по спортни танцови дисциплини

Главен художествен ръководител на танцова компания „ЕРА“

„Момичетата бяха прекрасни и трудолюбиви – даваха всичко от себе си! Резултатът е плод на колективна работа.“ – Кремена Антонова

Продукция и организация

Финалът беше реализиран под творческото и професионално ръководство на

Гаел Бонел Санчес,

която внесе европейски стил, модерна естетика и международен стандарт в цялостната продукция на събитието.

Жури на „Мис България 2025“

В оценяването участваха едни от най-изявените имена от света на бизнеса, красотата, модата и медиите:

Силван Боне - френски пресприемач и собсъвенкм на фабрика за здравословни продукти.

Ахмед Хамед – международен експерт по масла и аромати

Елена Кристиано – Cristiano of Roma

Елена Ангелова – Мис България

Наталия Гуркова – Мис България, международен модел

Атанас Лазаров – PR експерт, медийна личност, Destinations TV

Стоян Радичев – дизайнер

Асдис Ран – модел и инфлуенсър

Franco Gobbi – световноизвестен топ коафьор

Симона Петрова - Мис Българив 2024

Мисията на Симона като Мис България

Симона е силен пример за новото поколение млади българки – амбициозни, образовани, уверени и активни.

„Стремя се да вдъхновявам младите да вярват в мечтите си, да бъдат смели и да създават бъдещето, което заслужават.“

Нейната кауза през 2025–2026 г. ще бъде насочена към:

стимулиране на младите хора да спортуват

подкрепа на жените в креативните индустрии

насърчаване на образованието и самоусъвършенстването