Грипът връхлита в първите седмици на януари

Грипът настъпва полека. В момента преобладават т.нар. сигнални или индикаторни вируси, които предхождат грипния сезон. Това са риновирусите, които са причинител на обикновената настинка или простуда, респираторно-синцитиален вирус, метапневмовируси и други, след които по принцип закономерно идва грипният вирус или грипният сезон. Това каза пред NOVA инфекционистът проф. Георги Попов.

Пик през февруари

По думите на проф. Попов има ясни сигнали, че тази година грипът ще дойде по-рано. Тенденцията се наблюдава и в Южното полукълбо.

„В Южна Америка и Австралия вирусът се прояви около 3–4 седмици по-рано. Европейският център по заболяванията също дава индикации за по-ранно настъпване в Европа“, коментира специалистът.

Очакванията са сезонът у нас да започне в първите седмици на януари, а пикът на заболеваемостта да бъде през февруари.

Ваксинацията остава ключова

Проф. Попов напомни, че след поставяне на противогрипна ваксина са необходими 10–14 дни за изграждане на антитела. Затова имунизацията остава актуална и в момента, особено за рисковите групи.

„И сега може човек да се ваксинира - възрастните хора над 65 години, за които има безплатна ваксина, малките деца, които често боледуват, и бременните жени“, каза той.

COVID-19: По-лека клинична картина, но продължаващо разпространение

Специалистът очерта и актуалната ситуация с коронавируса. Според него вирусът остава в активна циркулация, макар настоящите симптоми да са по-леки.

„Сега виждаме болни с режеща болка в гърлото, кихане и кашлица, но без висока температура. Хората са работоспособни и не търсят медицинска помощ, което затруднява разпознаването“, обясни проф. Попов.

Това води до по-лесно предаване на инфекцията между хора, които също преболедуват леко.

Бустер срещу актуалния вариант

Относно COVID-ваксинацията специалистът подчерта нуждата от бустерни дози, пригодени към разпространяващите се варианти.

„В Европа и България вариант на Omicron с наименование Франкенщайн е разпространен. Бустерната доза трябва да е насочена към този подвариант“, посочи той.

Проф. Попов припомни, че намаляващият имунитет и ниският ваксинационен статус създават условия за нови минивълни, каквато е наблюдаваната през октомври.



