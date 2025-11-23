Украински дронове атакуваха електроцентрала край Москва

Шатурската държавна районна електроцентрала беше атакувана от дронове на украинските въоръжени сили. Електрозахранването на града не е прекъснато, съобщи губернаторът на Московска област Андрей Воробьов.

„Някои от дроновете бяха унищожени от силите за противовъздушна отбрана, а няколко паднаха на територията на станцията“, написа Воробьов в своя Telegram канал. Той добави, че падащи отломки са предизвикали пожар в станцията. Пожарът е локализиран. Аварийните служби продължават да го гасят.

Електрозахранването на град Шатура не е прекъснато. Електропроводите бяха бързо превключени на резервни линии. Мобилни модулни котелни също са изпратени в района, за да поддържат отоплителната система. Те ще останат в експлоатация, докато ситуацията се стабилизира.

Воробьов подчерта, че местните жители не са в опасност и ситуацията е под контрол. Всички служби, включително самият областен управител, работят на мястото на инцидента, съобщава Факти.бг.