  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +11 / +17
Пловдив: +7 / +15
Варна: +9 / +12
Сандански: +9 / +14
Русе: +6 / +8
Добрич: +7 / +9
Видин: +3 / +6
Плевен: +4 / +6
Велико Търново: +5 / +7
Смолян: +1 / +7
Кюстендил: +4 / +8
Стара Загора: +7 / +12

Украински дронове атакуваха електроцентрала край Москва

  • Сподели в:
  • Viber
Украински дронове атакуваха електроцентрала край Москва

YouTube
A A+ A++ A

Шатурската държавна районна електроцентрала беше атакувана от дронове на украинските въоръжени сили. Електрозахранването на града не е прекъснато, съобщи губернаторът на Московска област Андрей Воробьов.

„Някои от дроновете бяха унищожени от силите за противовъздушна отбрана, а няколко паднаха на територията на станцията“, написа Воробьов в своя Telegram канал. Той добави, че падащи отломки са предизвикали пожар в станцията. Пожарът е локализиран. Аварийните служби продължават да го гасят.

Електрозахранването на град Шатура не е прекъснато. Електропроводите бяха бързо превключени на резервни линии. Мобилни модулни котелни също са изпратени в района, за да поддържат отоплителната система. Те ще останат в експлоатация, докато ситуацията се стабилизира.

Воробьов подчерта, че местните жители не са в опасност и ситуацията е под контрол. Всички служби, включително самият областен управител, работят на мястото на инцидента, съобщава Факти.бг.

#войната в Украйна

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите