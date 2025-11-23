Хари и Меган пред развод? Той би загубил 60 млн. щ.д.

Бракът на Меган Маркъл и принц Хари може вече да е тръгнал към края си, но евентуалната раздяла между двамата, може да струва скъпо на херцога на Съсекс!

Според Radar Online, двойката е спретнала огромен скандал в Калифорния, след който, според очевидец, 44-годишната Маркъл е била забелязана да „сдържа сълзите си“. Близки на семейството твърдят, че Маркъл и Хари спорят за това дали децата им да бъдат показвани в социалните мрежи.

Миналият месец Маркъл показа снимки на децата им Арчи, на шест години, и Лилибет, на четири години, по време на видеоклип с тема Хелоуин, който публикува в Instagram. Актрисата скри лицата на децата си, като ги снима отзад. По-късно Маркъл премахна публикацията, но кадрите ссе разпространиха в социалните мрежи, което е раздразнило Хари.

41-годишният принц добави по това време: „С този бум на нерегулиран изкуствен интелект, просто не знаете къде ще отидат снимките ви и как ще бъде използвани“.

Според източници, двойката е на ръба на раздялата, а евентуален нашумял развод може да разтърси банковата сметка на Хари, тъй като той би загубил около 60 милиона долара от състоянието си.

Известният адвокат от Лос Анджелис Луис Дж. Шапиро обясни, че тъй като Калифорния се счита за щат с общо имущество, всички доходи, спечелени по време на брака, могат да бъдат разделени наполовина, „освен ако нямат предбрачен договор, за който никой не знае“.

Шапиро прогнозира, че Хари може да се окаже в ситуация, в която да плаща издръжка за дете, ако на Маркъл бъде дадено основно попечителство над децата.



