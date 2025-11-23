Тръмп: Настоящото предложение за мир в Украйна не е окончателно

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че настоящото предложение от него за мир в Украйна, с което да се сложи край на войната на Русия, не е окончателно, като коментарът му идва в момент, в който Украйна и европейските съюзници на Вашингтон заявяват, че мирният план може да бъде основа за преговори, но се нуждае от "допълнителна работа", предаде Ройтерс.

"Войната трябва да приключи по един или друг начин", заяви Тръмп пред репортери. Но той отговори с "не", когато беше попитан дали това е окончателното му предложение, допълва БТА.

Европейските и други западни лидери се опитаха да изработят координиран отговор на искането на Тръмп Украйна да приеме 28-точковия му мирен план с Русия до четвъртък.

Френският президент Еманюел Макрон днес заяви, че мирният план, представен от САЩ за прекратяване на войната между Украйна и Русия, е добра основа за работа, но трябва да бъде преразгледан, като се включат и европейците, предаде Ройтерс.