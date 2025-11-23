  • Instagram
Пореден протест срещу разширяването и поскъпването на зоните за паркиране в София

Пореден протест срещу разширяването и поскъпването на зоните за паркиране в София

БНР
Нов протест срещу разширяването на платените зони за паркиране и покачването на таксите за престой е планиран днес в София от 13 часа пред сградата на Столичната община.

Вчера с блокада на моста "Чавдар" жителите на кварталите "Сухата река" и "Хаджи Димитър" настояха проблемът с недостатъчното места за паркиране да бъде решен без това да ги удря по джоба.

Кметът на София Васил Терзиев отговори на протестиращите, че промените са крачка в правилната посока, а заложената цел е намирането на място за паркиране да отнема по-малко от 10 минути.

Цената на билета за столичния градски транспорт няма да се повиши, а ще закръглена надолу и ще бъде 80 евроцента след приемане на еврото, каза още столичният кмет. Няма да бъдат променяни и цените на картите за транспорт.

#протест #София

