Спорт по тв на 23 ноември

Freepik
11.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Гургл, първи манш, слалом, жени Евроспорт 1

12.00 Добруджа – Локомотив (Пд) Диема спорт

13.00 Баскетбол, Спартак (Пл) – Академик МАХ Спорт 2

13.00 Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, голяма шанца, жени Евроспорт 1

13.15 Хееренвеен – Алкмаар Ринг

13.30 Верона – Парма МАХ Спорт 3

13.30 Волейбол, Миньор – Славия БНТ 3

13.30 Баскетбол, Баскония – Билбао Диема спорт 2

13.50 Колокрос: Световна купа, Табор, жени Евроспорт 2

14.00 Шефийлд Уензди – Шефийлд Юнайтед Нова спорт

14.30 Септември – Лудогорец Диема спорт

14.30 Карлсруе – Елверсберг Диема спорт 3

14.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Гургл, втори манш, слалом, жени Евроспорт 1

15.00 Овиедо – Райо Валекано МАХ Спорт 4

15.20 Колокрос: Световна купа, Табор, мъже Евроспорт 2

15.30 Фейенорд – НЕК Ринг

15.30 Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, голяма шанца, мъже, квалификация Евроспорт 1

16.00 Кремонезе – Рома МАХ Спорт 3

16.00 Лийдс – Астън Вила Диема спорт 2

16.00 Тенис, финал за Купа Дейвис Нова спорт

16.30 Лайпциг – Вердер Диема спорт 3

16.30 Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, голяма шанца, мъже Евроспорт 1

16.50 Конен спорт: Световен тур на шампионите в Прага, прескачане на препятствия Евроспорт 2

17.00 Монтана – Левски Диема спорт

17.15 Бетис – Жирона МАХ Спорт 4

17.30 Абърдийн – Хартс Ринг

18.00 Волейбол, Падуа – Лубе МАХ Спорт 1

18.30 Арсенал – Тотнъм Диема спорт 2

18.30 Санкт Паули – Унион Диема спорт 3

19.00 Лацио – Лече МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол, Берое – Левски МАХ Спорт 2

19.30 Хетафе – Атлетико МАХ Спорт 4

20.00 Волейбол, Гротадзолина – Пиаченца МАХ Спорт 1

20.00 НБА, Филаделфия – Маями Диема спорт

20.00 Голф: PGA тур, RSM Класик, четвърти ден Евроспорт 2

21.00 АЕК – Арис Диема спорт 3

21.45 Интер – Милан МАХ Спорт 3

21.45 Лил – Париж Диема спорт 2

22.00 Елче – Реал МАХ Спорт 4

23.00 НХЛ, Уинипег – Минесота МАХ Спорт 1

23.20 НФЛ, Далас – Филаделфия МАХ Спорт 2

01.00 НБА, Кливлънд – ЛА Клипърс Диема спорт 3

