Спорт по тв на 23 ноември
11.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Гургл, първи манш, слалом, жени Евроспорт 1
12.00 Добруджа – Локомотив (Пд) Диема спорт
13.00 Баскетбол, Спартак (Пл) – Академик МАХ Спорт 2
13.00 Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, голяма шанца, жени Евроспорт 1
13.15 Хееренвеен – Алкмаар Ринг
13.30 Верона – Парма МАХ Спорт 3
13.30 Волейбол, Миньор – Славия БНТ 3
13.30 Баскетбол, Баскония – Билбао Диема спорт 2
13.50 Колокрос: Световна купа, Табор, жени Евроспорт 2
14.00 Шефийлд Уензди – Шефийлд Юнайтед Нова спорт
14.30 Септември – Лудогорец Диема спорт
14.30 Карлсруе – Елверсберг Диема спорт 3
14.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Гургл, втори манш, слалом, жени Евроспорт 1
15.00 Овиедо – Райо Валекано МАХ Спорт 4
15.20 Колокрос: Световна купа, Табор, мъже Евроспорт 2
15.30 Фейенорд – НЕК Ринг
15.30 Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, голяма шанца, мъже, квалификация Евроспорт 1
16.00 Кремонезе – Рома МАХ Спорт 3
16.00 Лийдс – Астън Вила Диема спорт 2
16.00 Тенис, финал за Купа Дейвис Нова спорт
16.30 Лайпциг – Вердер Диема спорт 3
16.30 Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, голяма шанца, мъже Евроспорт 1
16.50 Конен спорт: Световен тур на шампионите в Прага, прескачане на препятствия Евроспорт 2
17.00 Монтана – Левски Диема спорт
17.15 Бетис – Жирона МАХ Спорт 4
17.30 Абърдийн – Хартс Ринг
18.00 Волейбол, Падуа – Лубе МАХ Спорт 1
18.30 Арсенал – Тотнъм Диема спорт 2
18.30 Санкт Паули – Унион Диема спорт 3
19.00 Лацио – Лече МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, Берое – Левски МАХ Спорт 2
19.30 Хетафе – Атлетико МАХ Спорт 4
20.00 Волейбол, Гротадзолина – Пиаченца МАХ Спорт 1
20.00 НБА, Филаделфия – Маями Диема спорт
20.00 Голф: PGA тур, RSM Класик, четвърти ден Евроспорт 2
21.00 АЕК – Арис Диема спорт 3
21.45 Интер – Милан МАХ Спорт 3
21.45 Лил – Париж Диема спорт 2
22.00 Елче – Реал МАХ Спорт 4
23.00 НХЛ, Уинипег – Минесота МАХ Спорт 1
23.20 НФЛ, Далас – Филаделфия МАХ Спорт 2
01.00 НБА, Кливлънд – ЛА Клипърс Диема спорт 3