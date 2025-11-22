Световните лидери от Г-20 призоваха американския мирен план за Украйна „да се доработи“

Световните лидери заявиха, че американският план за мир в Украйна се нуждае от „допълнителна работа“, докато се опитват да намерят координиран отговор на предложението. Това стана ясно по време на срещата върха на Г-20 в Южна Африка.

Въпреки че приветстваха усилията на САЩ, лидерите изразиха загриженост относно „предложените ограничения върху въоръжените сили на Украйна“.

„Повтаряме, че изпълнението на елементите, свързани с Европейския съюз и НАТО, би изисквало съгласието на съответните членове на ЕС и НАТО“, се добавя в изявлението им.

Европейските държави бяха изненадани от плана, който включва в себе си големи отстъпки за Русия и е изготвен с малко до никакво участие на Украйна или Европа. 28-точковият план предвижда Украйна да отстъпи територии на Русия, да се откаже от дългогодишния си стремеж към членство в НАТО и да намали армията си.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната е изправена пред избора между загуба на достойнството или жизнената подкрепа от САЩ, като Доналд Тръмп е дал на Киев срок до четвъртък – 27 ноември, да приеме плана.