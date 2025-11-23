Дъжд, сняг, дори гръмотевици в неделя

През неделния ден, след кратко спиране на валежите, от северозапад те отново ще се активизират с понижаването на температурите в планинските райони на Западна България и Предбалкана дъждът ще се примесва със сняг.

Над Югоизточна България ще има условия и за проливни валежи, като на места количествата могат да достигнат до 20л/кв.м

Вятърът над Западна и Централна България ще се ориентира от северозапад и ще бъде умерен. В Източна България през целия ден ще се задържи от югоизток и там температурите ще бъдат по-високи – до 18–22°С. Максималните температури в северозападните и западните райони ще бъдат от 6° до 9°С.



Времето в София

През нощта срещу неделя ще е предимно облачно и ще започнат нови валежи от дъжд. Минималните температури ще бъдат между 8° и 10°С. През деня в неделя с прекъсвания ще превалява слаб дъжд, а към края на деня, с понижението на температурите, по южните квартали дъждът ще премине в сняг. Максималните температури ще бъдат около 11–12°С, но към края на деня ще се понижат рязко.



Времето в планините - условията за туризъм ще са лоши!

До обяд вятърът ще се задържи от юг-югозапад и ще се усили, но следобед ще смени посоката си и ще духа от северозапад, като ще започне и понижение на температурите. Значителни валежи се очакват в Рила, Пирин и Западна Стара планина. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°С, а на 2000 метра – около 1°С. Границата между дъжд и сняг ще се понижи и към края на деня в Западна България ще бъде под 1000 метра.

Времето по Черноморието

През деня в неделя времето ще е с временни разкъсвания на облачността. Ще бъде ветровито, но топло. Температурата - около 18–22°С. Вълнението на морето ще бъде 1–2 бала.

Времето на Балканите

През следващите дни Балканите ще бъдат под влияние на циклон, разположен над централните и югозападните части на полуострова. На много места над Югозападните Балкани и Централните части ще превали. По Адриатическото крайбрежие се очакват и гръмотевици.



Прогноза: Имре Дузмат, Meteo Balkans