Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват против свалянето на Коцев

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е потърсил представителите на партията в Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна, да гласуват срещу изтеглянето на кмета Благомир Коцев, заявиха от партията за NOVA.

Борисов е заявил, че не желае служебни победи.

Без гласовете на ГЕРБ в ОИК-Варна не могат да се съберат нужните 18 гласа за прекратяване на пълномощията на кмета.

ОИК-Варна ще заседава по казуса извънредно в неделя.

Подател на сигнала е Биляна Якова, един от четиримата ключови свидетели по делото срещу него, бивш ръководител на проекта за интегриран градски транспорт във Варна.

Припомняме, че Варненският окръжен съд разпредели на случаен принцип съдия Светла Даскалова за основен магистрат по делото на Коцев.

Малко по-късно тя определи дата за гледането на мярката му за задържане и разпореди той да бъде конвоиран до варненския затвор.