Гответе се! Сибирският студ идва: Ледени мъгли, режещ мраз и сняг за дълго

Тази есен и зима Балканите се оказват на първа линия на арктическия „коридор“, който свързва Източна Европа със сибирските полета.

Метеорологичните модели показват: ядрото на студения въздух над Западен Сибир се разширява, а периферните му зони вече достигат Русия, Украйна и Северните Балкани.

И това е само началото...

Какво представлява „сибирският студ“?

Сибирските въздушни маси са:

изключително сухи,

много студени,

плътни и тежки,

склонни да се задържат дълго над даден регион.

Те се образуват над огромните снежни полета и безкрайната тайга, където липсва слънчева енергия и земята отделя студ нощ след нощ.

Затова, когато този въздух тръгне на запад, той носи:

рязко изстудяване,

мразови минимални температури,

поледици,

замръзнала мъгла,

стабилни инверсии.

Защо този сезон студът идва по-лесно?

Три ключови фактора:

1 Разкъсана полярна струя

Струйното течение над Европа е отслабено и нестабилно.

Това позволява на арктическия и сибирския студ да се „плъзга“ на юг без сериозни атмосферни бариери.

2 Снежната покривка в Сибир расте рано

Колкото повече сняг → толкова по-студен става въздухът над района.

Тази година снежната покривка се установи седмици по-рано, което подсили студения арктически „резервоар“.

3 Високо налягане над Русия

Сибирският антициклон се формира стабилно и бързо. Той „блокира“ топлия въздух и изпраща студения надолу към Европа.

Как студът достига до Балканите?

Пътят е ясен:

Сибир → Русия → Украйна → Румъния → България и Балканите.

Когато антициклонът се разшири, студът просто се излива към юг, като пълноводна река от леден въздух.

Това води до:

рязък спад на температурите за 12–24 часа

студени нощи с –5°C до –10°C в ниските части

мраз по незащитените повърхности

условия за поледици

първи снежни превали

Балканите буквално се „засмукват“ под арктическия купол.

Какво се променя в ежедневието?

Температурите се сриват внезапно. От +8°C на –4°C за една нощ вече не е изключение.

Мъглите стават ледени

Те замръзват по дървета, автомобили и пътища, образувайки опасна поледица.

Сухият студ „реже“

Сибирският въздух е сух и носи усещане за по-дълбок студ.

Снегът се задържа по-лесно

Заради студената земя, ранният сняг има по-голям шанс да остане.

Какво да очакваме?

Очакват се:

периоди с по-ниски минимални температури

по-дълги студени нощи

възможни арктически нахлувания още в началото на зимата

риск от поледици в София, Пловдив, Североизточна България

първи реални снеговалежи в котловините след студен фронт

по-големи температурни амплитуди през деня

Студът няма да е постоянен, но ще идва на „удари“, типични за зимите с арктическо влияние.

Учените: Балканите навлизат в нов зимен режим

Според Copernicus и ECMWF:

студените езици от Сибир достигат Европа все по-често

периодите на студ са по-кратки, но по-интензивни

изстудяването идва на вълни

ранните мразове ще стават по-чести до 2030 г.

Това е част от по-голямото климатично пренареждане.

Сибирският студ вече е на хоризонта. Той няма да остане само мит от миналото - Балканите навлизат в зона на по-често, по-ранно и по-интензивно арктическо влияние.

Зимата няма да е постоянна и равна. Тя ще бъде импулсна, рязка и силна — точно както я носи студът от Сибир, прогнозират от Meteo Balkans.