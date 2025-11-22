Нинова: Киселова е продукт на задкулисието, употребиха я и я изхвърлиха

Цялата политическа класа стигна до дъното. Това не е политика.

Този прочит на политическата ситуация направи в интервю за БНР Корнелия Нинова, лидер на "Непокорна България", бивш председател на БСП и бивш вицепремиер и министър на икономиката и индустрията.

Според нея мнозинството е стабилно вътре в парламента и "колкото по-стабилно изглежда там, толкова по-нестабилно става отвън".

"Те са се окопали вътре. Всичко, което произвеждат като продукт, е брак."

В парламентарната опозиция изглеждат зле, защото се разправят помежду си, а не се обединяват, отбеляза бившият вицепремиер.

Нинова забелязва "нарастващ гняв", който ще се засилва, "когато икономиката закъса и се срине", което ще стане.

Бюджет 2026 е бюджет "на лъжа, измама и кражба" и е лъжа, че няма алтернатива, заяви тя.

Тя напомни за одобрената програма за продажбата на 4400 държавни имоти и допълни, че "в бюджета няма нито стотинка", предвидена от тези продажби, а парите трябва да влязат в сребърния фонд за пенсиите.

Тя определи бюджета като "ретрограден, обърнат към миналото" и даде пример с това, че сме "дестинация, одобрена за ИИ", като изтъкна, че вместо България да даде пари за бъдеще, за младите и за нови технологии, се дават пари за барут.

Това е и антикултурен бюджет. 44 000 евро за цяла година са заделени за 3 700 читалища, позова се на друг пример лидерът на "Непокорна България".

За пръв път имаме бюджет, който не се приема нито от синдикатите, нито от бизнеса, а бизнесът има много сериозни основания. Данък дивидент удря белия бизнес, отчита Нинова.

"Като гледам колко са нагли, арогантни, оядени, самодостатъчни и самодоволни, с тази мощна подкрепа на Пеевски ще карат докрай и това ще им изяде главите."

Целият процес по отнемане на правомощия на президентската институция беше грешка, смята Корнелия Нинова, според която е трябвало да се направи специален закон за служебните кабинети, в който да им се сложи рамка.

Трябва да се провеждат повече референдуми, да има повече пряка демокрация, убедена е тя. По отношение на референдума за еврото на мястото на президента Нинова би внесла втори път предложението, за да ги види "тия хубавци какво ще правят", но призна, че законово "възможността вече е пропусната".

"Киселова е продукт за задкулисието, тя беше инсталирана там. Употребиха я и я изхвърлиха. Когато си си продал и дипломата, и достойнството на дявола, така ще стане."

Нинова изказа и съмнения, че президентът Румен Радев е искрен докрай в критиките си към управляващите и добави, че има факти в поведението на президента, които я карат да мисли, "че невинаги е искрен в тази борба".

"Нека да видим какво ще направи президентът. Ще участва ли, няма ли, кога, преди, след като изтече мандатът, колко депутати ще вкара. Рано е да прогнозираме за нероден Петко", посочи Корнелия Нинова за евентуалния партиен проект на държавния глава.

Спецов в "Лукойл" не може да се справи, ако няма екип, така че е много важно да се наблюдава кой е около него и какво прави. Той разполага с безконтролна власт, подчерта лидерът на "Непокорна България" и бивш председател на БСП.

През темата за съдебната система се пречупва всичко. Целият живот се пречупва през темата за справедливостта, каза още тя. По думите ѝ, там трябва коренна промяна от върха.

"Коцев на маймуна го направиха, но той е частният случай. Липсата на справедливост и чувството, че съдебната система не работи обективно, е най-важната тема."

"За да не се разпадне тая коалиция, то не са компромиси, то вече е оттатък границата на принципи, идеи, човешко достойнство, политически морал. То е дъно в двете партии (БСП и ИТН – бел. ред.), но те ще постигнат съдбата на всички, които Борисов и Пеевски прегръщат, използват, унищожават, изхвърлят и продължават напред без тях", посочи тя за бившата си партия и участието ѝ в управлението. Според нея в политиката "винаги е имало конформисти, които се местят там, където е властта", но важно е да се борим те да са малцинство,

В заключение Нинова каза, че е "единствената, която не се съгласи да седне в скута на Пеевски и Борисов, въпреки многото оферти натиск, оклепване" и прогнозира, че тъй като "Борисов е злото за България", докато не бъде махнат, няма да тръгнем напред.

"Докато той манипулира, играе с всички, съсипва държавата, няма да мръднем."