Алберт Попов направи пореден пробив

БТА
Най-добрият български състезател Алберт Попов направи силен втори манш и се класира на девето място във втория слалом при мъжете от новия сезон на Световната купа по ски алпийски дисциплини в австрийския зимен център Гургл.

Попов, който беше едва 21-и в първата част от състезанието с 53.28 секунди, даде четвърто време във втория манш от 52.15, въпреки една неточност в средата на трасето, и се нареди в топ 10 с 1:45.43 минута. Така той направи доста по-добро представяне от първия старт за сезона в Леви, когато беше 23-и.

Българинът остана на 88 стотни от сензационния победител Пако Раса (Франция), който записа 1:44.55 минута. Той беше едва 14-и в първия манш с 52.97 секунди, на направи невероятно каране във втория и беше най-бърз с 51.58. За Раса това е първа победа и изобщо подиум в старт от Световната купа.

Втори на 0.07 секунди се нареди Арман Маршан (Белгия), а третата позиция на 0.09 е за лидера от първия манш Атле Лий МакГрат (Норвегия).

Олимпийският шампион и победител тук през миналата година Клеман Ноел (Франция) раздели 12-о място със Симон Рюланд (Австрия) и Хенрик Кристоферсен (Норвегия).

В класирането за Световната купа след два старта за сезона Алберт Попов е 23-и с 37 точки, а начело е Пако Раса със 140. В подреждането за малкия кристален глобус в слалома българинът е 17-и със същия актив.

#Алберт Попов

