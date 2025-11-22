ФБР с нови разкрития за покушението срещу Доналд Тръмп
ФБР официално заключи, че стрелецът Томас Матю Крукс, който откри огън по Доналд Тръмп на предизборен митинг през юли 2024 г. - е действал напълно сам. Това става ясно от обширно интервю на директора на ФБР Каш Пател, заместника му Дан Бонгино и високопоставен служител, участвал пряко в разследването, дадено ексклузивно пред Fox News.
Пател подчерта, че случаят е бил "приоритет от първия ден" за бюрото, а президентът Тръмп е бил напълно информиран като "жертва по делото".
Според ръководството на ФБР разпространяваните в мрежата конспиративни теории са следствие от недоверието, натрупано след предишни публични изказвания на тогавашното ръководство на агенцията. "Светът знаеше, че Тръмп е прострелян с куршум, но тогавашният директор постави това под въпрос", коментира Пател.
Едно от най-мащабните разследвания в историята на бюрото
В разследването са участвали 485 служители на ФБР, проведени са повече от 1000 интервюта в САЩ и чужбина, обработени са около 2000 подадени сигнала, изпълнени са над 10 заповеди за обиск и 100 призовки.
Разследващите са иззели и анализирали 13 електронни устройства, както и 35 онлайн акаунта, включително чуждестранни имейли на Крукс в Германия и Белгия. "Установихме пълен достъп до всичко — няма акаунт или файл, който да не сме прегледали", уточняват от агенцията.
Няма намерени доказателства за чуждестранна намеса.
Изследвани са и връзки, спекулирани в медиите — като предполагаем контакт между Крукс и норвежец, свързван с екстремистки групи. ФБР определи това като "едностранен онлайн коментар" и отхвърли всякаква реална комуникация.
Крукс е убит от снайперист от екипа за контраатаки на Тайните служби на САЩ веднага след стрелбата, напомня дир.бг.
