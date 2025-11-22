Вредни ли са и от какво са направени кубчетата бульон?

Бульонните кубчета са се превърнали в незаменими инструменти за домашните готвачи и професионалните готвачи. Популярността им произтича от лесната им употреба и способността бързо да се получи богат, ароматен бульон без продължителна подготовка. Вместо да приготвяте бульон от нулата, просто добавете кубче във вряща вода и ароматният бульон е готов за минути.

Историята на бульоните на кубчета води началото си от френската кухня, където концентрираните бульони се приготвят от древни времена. През 19 век бизнесменът Юлиус Маджи създава бульони на кубчета в Швейцария, за да сервира на работници, които са имали недостиг на храна. Той забелязва, че предишни продукти, като например бобеното брашно, са непопулярни сред работниците, затова създава консервирани супи и подправки, които стават популярни сред готвачите и домакините.

Съвременните бульони на кубчета съдържат безопасни съставки като йодирана сол, захар и царевично нишесте. Основната съставка е солта, която помага за запазване на продукта.

Съдържат също сушени зеленчуци и билки, както и месен прах, който придава вкус. Някои производители добавят подобрители на вкуса и овкусители към кубчетата.

Важно е да запомните съдържанието на сол: едно кубче съдържа приблизително препоръчителния дневен прием. Прекомерната консумация може да повлияе негативно на здравето, така че можете да нарежете кубчето и да го разредите с повече вода. Между другото, много професионални готвачи използват и бульонни кубчета и прахообразни бульони, за да спестят време и да подобрят вкуса на ястията в ресторанти и кафенета.