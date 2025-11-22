  • Instagram
Москва: Планът на САЩ има за цел да спре загубите на територии от Украйна

Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Кирил Дмитриев, специалният пратеник на руския президент Владимир Путин за инвестиции, заяви в петък, че планът на САЩ за спиране на войната в Украйна има за цел да предотврати повече смърт и териториални загуби за Украйна, съобщи Ройтерс.

Няколко източници казаха пред Ройтерс и други медии, че американският план за прекратяване на четиригодишната война в Украйна е резултат от задкулисни разговори между Дмитриев и Стив Уиткоф, специалния пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп.

"Заради пропагандата на войнолюбците много хора пропускат, че мирния план на Тръмп е замислен да спаси Украйна от загубата на още повече земя и човешки животи", написа Дмитриев на английски в платформата X.

"Наблюдавайте внимателно тези, които атакуват мирния план – и как те се облагодетелстват от една безкрайна война", допълни той.

Дмитриев, който е ръководител на руския суверенен фонд, направи няколко пътувания до САЩ, за да укрепи връзките с представители на правителството на Тръмп.

Високопоставен американски представител е отрекъл пред Ройтерс информацията на двама други неназовани източници, че Вашингтон е заплашил да спре споделянето на разузнавателна информация и доставките на оръжие за Украйна, ако Киев не приеме плана. Той е заявил, че не е точно да се твърди, че САЩ са заплашили да спрат споделянето на информация.

