Подробен седмичен хороскоп от 24 до 30 ноември за всички зодии

Овен

На Овните през предстояката седмица се препоръчва да засилят усилията си в проработването на своите психологически комплекси или онези особености на характера, които им пречат да реализират потенциала си. В това време е добре да се изучава литература по психология, да се посещават психологически тренинги при условия на анонимност. Добри резултати ще дадат духовни практики, цигун, автотренинг, йога, автогенни тренировки.

Друга позитивна тема е въвеждането на ред във финансите. Преди всичко звездите съветват добре да преброите своите разходи и доходи за изминалия период, да направите финансов баланс на семейния бюджет. Това ще ви помогне да съставите правилна представа и да планирате следващите си стъпки. Полагайте усилия за предсрочно погасяване на кредити, за да не губите пари от лихвите, които превеждате на банката.

Също така това е добро време за вътрешносемейен диалог. Ако отношенията ви с някой от членовете на семейството не са били напълно уредени, сега е най-подходящият момент спокойно да обсъдите всичко и да премахнете поводи за разногласия. Например, може да се договорите за разпределение на домашните задължения между членовете на семейството, да решите кой, с какво и кога ще се занимава.

Телец

За Телците седмицата може да се окаже изключително благоприятна за брачните отношения. В това време вашите отношения в брака могат да се градят върху засилващо се чувство на любов. Самото партньорство може да стане основна тема на тези дни, откривайки като че ли нова страница във вашите отношения.

Ако дълго време не сте могли да намерите взаимно разбирателство с партньора, може би има смисъл да се обърнете за съдействие към някакъв посредник, семеен приятел, който поддържа еднакво уважителни отношения с всеки от вас. Също така може да поканите приятели у дома или да отидете заедно с брачния партньор на приятелско събиране. Такава „встряска“ в добрия смисъл ще ви позволи да обновите отношенията си, правейки ги по-свежи и доброжелателни.

Добре е заедно с партньора да прекарвате цялото си свободно време, да ходите на гости, на светски мероприятия, юбилеи и сватби. Това е удачно време за завързване на нови познанства, предполагащи преминаването им в лични или делови партньорства. Ще можете лесно да се договорите с всеки човек по интересуващите ви въпроси.

Редовните участници в общуването в социалните мрежи и интернет форуми ще намерят нови приятели. Това е удачно време за нови запознанства, включително и романтични. Успешно ще върви и обучението.

Близнаци

Близнаците през цялата седмица от 24 до 30 ноември могат да бъдат ориентирани към делова активност. Именно в тази сфера ще можете да постигнете впечатляващи резултати. Седмицата се подрежда благоприятно за кариерно израстване и решаване на текущи професионални задачи.

Вашата личност може да стане по-забележима, ако не и направо известна, през тези дни. Ще можете да проявите своите най-добри практични качества. Особено това се отнася за онези, които заемат обществено значимо положение. Към вашето мнение ще се вслушват околните, ще се ползвате с голям авторитет. Не е изключено да получите предложение за повишение в длъжност или да постигнете значителни успехи в професионалната сфера.

С каквото и да се заемете, всичко ще се получава с необичайна лекота и високо качество. Можете да разчитате на подкрепа от висшестоящото ръководство и колегите от трудовия колектив. С домашните дела при вас всичко ще върви като по масло. Потребността от въвеждане на ред може да ви увлече и да доведе до генерално почистване.

Паралелно с това звездите ви съветват по-активно да се занимавате със своето здраве, издигайки своеобразен култ към тялото. Посещението на баня, фитнес, спортни зали заедно с процедури по закаляване и диета - всичко това ще ви мобилизира, придавайки ви сили.

Рак

На Раците тази седмица се препоръчва да отделят повече време за творческа реализация. Възможно е да откриете за себе си някакво увлекателно занимание, на което ще сте готови да посветите цялото си свободно време. Това може да бъде увлечение със спорт, изкуства, компютърни игри или друго хоби.

Ако вече имате романтични отношения, то сега те могат да достигнат необикновен разцвет. Вашите чувства могат да бъдат толкова силни, че любимият човек ще ви се струва идеал за красота, ум, обноски и всичко, което може да се включи в тази категория. Ефектът на „розовите очила“ обаче може да се окаже недалеч от истината.

Стремежът към знания може да бъде толкова голям, че да подтикне някои от вас към самостоятелно изучаване на интересуващи ви теми. Засилва се интересът към географските, етническите и религиозните особености в живота на други народи. Това е прекрасно време за пътувания, туристически екскурзии, религиозно поклонничество.

Лъв

Лъвовете тази седмица ще имат възможност методично и последователно да реализират своите намерения. Семейството може да стане център на вашето внимание, източник на сили, вдъхновение и радост. Когато правите нещо за семейството си, проявявайки грижа към близките хора, ще получите в замяна много повече положителни емоции и ще бъдете напълно удовлетворени от съществуващото положение.

Може да се подобри вашето финансово състояние. Възможно е да получите банков заем при изгодни условия или да се разплатите по дългове. Във всеки случай ще почувствате, че е станало много по-лесно да решавате материални и финансови въпроси. Може да вземете ипотека или да направите големи покупки на кредит. Ако във вашето семейство на дневен ред стои въпросът за наследство, то сега е най-подходящият момент да съберете роднините за обсъждане на тази деликатна тема. Разговорът може да протече спокойно и да се стигне до компромис.

В дома ви могат да дойдат гости и ще прекарате добре времето с тях. Това е прекрасно време за духовни практики, медитация, молитва, овладяване на техниката на автогенен тренинг и точков масаж - всичко онова, което по един или друг начин ви помага да постигнете вътрешна хармония на душата и тялото.

Дева

Девите тази седмица ще могат да се проявят като необичайно фини психолози и ще бъдат много приятни събеседници. Благодарение на деликатността и тактичността си ще успеете лесно да се настроите към психологическото състояние на събеседниците и да им кажете именно онези думи на подкрепа и разбиране, които те очакват от вас.

Тази седмица ще ви помогне да отворите сърцата на околните и да ги настроите изключително доброжелателно към вас. Това е удачно време за уреждане на всякакви партньорски отношения. Ако във вашия брак цари неразбирателство, то сега е най-подходящият момент още веднъж спокойно и без емоции да обсъдите всички спорни и неясни досега въпроси. Звездите ще ви помогнат да се справите и да стигнете до компромис.

Не забравяйте, че с партньора преди всичко е необходимо да разговаряте в спокоен и доброжелателен тон да обсъждате актуалните въпроси. Това е прекрасно време и за публична дейност, учене, полагане на изпити, защита на дисертация. Възможно е именно през тези дни у вас да се прояви дарът на предвиждането, нопример, ще можете предварително да усещате хода на значимите за вас събития и навреме да се отклонявате от неприятности.

Търсете общуване с хора, които споделят същите възгледи като вас. Контактите с приятели и единомишленици ще ви укрепват и енергийно ще ви подхранват.

Везни

Везните през идната седмица могат да проявяват инициатива в делата. Преди всичко ще можете да преуспеете в умножаването на финансовите ресурси. Благодарение на подкрепата на колеги и ръководство ще успеете значително да увеличите доходите си.

През този период ще можете да купите онези вещи, за които отдавна мечтаете. За това ще имате достатъчно финансови средства. Старайте се да купувате вещи, предназначени за дългосрочно използване. Преди да направите покупки, следете за наличието на намаления и промоции - имате шанс да купите избрания продукт изгодно.

Друга позитивна тема може да бъде подреждането на режима ви. Можете да проявите готовност да внесете ред в ежедневието си. Започнете с анализ на своята дейност и промяна на режима така, че да отсеете цялото време, което се губи напразно и безцелно. Всъщност ще успявате да вършите много повече за деня, ако започнете да живеете по режим.

Можете да преминавате медицински прегледи, да започнете диета или курс по оздравително закаляване. Външните обстоятелства се подреждат благоприятно за целеустремени хора, които дълго и методично са вървели към поставената цел. Настъпва време да пожънете плодовете и да направите следващите стъпки.

Скорпион

Скорпионите през периода от 24 до 30 ноември могат да се опират на своите лични инициативи. Така ще успеете максимално да реализирате потенциала си. Може да почувствате стремеж към творческа самореализация. Формите на такава самореализация могат да бъдат много, в зависимост от вашите таланти и способности.

Прислушайте се към себе си и се опитайте да разберете какво ви увлича най-много. В тези дни ще бъдете способни да действате в свободен режим и да решавате всякакви най-нестандартни задачи. Подобрява се вашето емоционално и физическо състояние. Ще можете да покажете лични рекорди по време на спортни състезания.

Ако дори малко имате отношение към изкуствата, например, рисувате натюрморти с маслени бои върху платно или свирите на музикални инструменти, то тази седмица тези ваши творчески способности така или иначе могат да се проявят. Особено успешно ще бъде участието в творчески конкурси, предполагащи публични изяви на сцена, където имате добри шансове да заемете призови места.

Стрелец

Стрелците през предстоящата седмица могат да почувстват потребност да прекарат известно време в спокойствие и уединение. Възможно е да се уморите от шума и суетата на цивилизацията и да ви се прииска спокойно да си починете, да възстановите силите си и да приведете мислите си в ред. Това ще ви помогне спокойно да осмислите събитията от изминалите дни и да вземете правилни и премерени решения.

Друго позитивно направление на дейност през тази седмица може да бъде изучаването на духовни практики и различни мистични тайни. Може необичайно силно да ви привлича всичко скрито и забранено. Освен това ще можете да намерите покой и радост в семейното общуване. Ще откриете подкрепа и взаимно разбиране в семейството. Може да съберете семеен съвет за обсъждане на най-важните въпроси с роднините.

Съгласувано ще вървят работите по благоустрояване, почистване и ремонти на жилището. Ще се увеличат вашите финансови възможности — може да получите банков заем при изгодни условия или да направите голяма покупка на кредит. В ежедневните домакински дела ще ви се прииска да внесете елементи на новост. Купете подходяща битова техника и я използвайте за облекчаване на домашния труд.

Козирог

Козирозите тази седмица могат да почувстват потребност от нови впечатления. В даден момент може да осъзнаете, че вече не ви е толкова интересно да се занимавате с решаването на материални въпроси — като печелене на пари и покупка на вещи. Понякога се иска да се живее и работи за нещо по-голямо, по-специално за прекрасно бъдеще, което непременно ще имате, но което сега много ви се иска ясно да си представите.

И тази седмица е най-подходяща за такава визуализация. Щом си нарисувате това бъдеще в плановете си, веднага могат да се задействат вашите мотиви за поведение. А засега е добро време да помечтаете. Тези дни могат да преминат в увлекателно общуване с околните. Ще бъдете настроени за интензивни контакти и с готовност ще се включвате в разговори със съседи, познати и приятели. В резултат ще бъдете добре информирани за всички важни събития във вашия кръг.

Добре ще върви обучението във висше училище или колеж. Може да ви поканят на развлекателна екскурзия, пикник или да прекарате вечер в клуб на приятелско събиране. Всичко това ще направи живота ви по-интересен и изпълнен с приятни впечатления.

Водолей

Водолеите от 24 до 30 ноември могат да се приближат към своята основна цел. Това може да бъде успех в кариерата или в някакво конкретно дело. Например може да заемете призово място в творчески конкурс или спортно състезание. Целеустременият ви настрой ще ви помогне да не се отклоните от пътя, да не се разсейвате и да стигнете до желания резултат. Така ще можете да постигнете почти всичко, което сте искали и за което сте мечтали.

За това трябва, без да намалявате темпото, да вървите към поставената цел последователно и методично, стъпка по стъпка. Пред вас могат да се открият нови финансови възможности. Възможно е това да бъде свързано с внимание от страна на висшестоящото ръководство към вашата работа и стремеж да ви поощри материално. Не е изключено да получите премия в размер, надхвърлящ очакванията ви.

Също така това е подходящо време за решаване на материални въпроси, свързани с благоустройство на жилището и придобиване на вещи за лична употреба. Обърнете внимание на намаления и промоции преди покупка на необходимия продукт - може да ви съпътства добър късмет. Изучете основите на тайм-мениджмънта и опитайте да прилагате правилата за подреждане на режима си, привеждайки го към оптимална за вас система. Това може положително да се отрази както на успехите, така и на здравето ви.

Риби

На Рибите през цялата идна седмица няма да им е безразлично мнението на околните. Ще имате реална възможност да подобрите представата за вас у хората, които ви познават. Става дума за укрепване на вашата репутация и авторитет. Добре е да участвате в творчески конкурси и спортни състезания, където може да заемете призово място. В такъв случай вашата репутация и авторитет могат да бъдат издигнати на необикновена висота.

Това е прекрасно време за личностно развитие и учене. Възможно е да успеете да проявите своите блестящи знания, с което приятно ще изненадате околните. Препоръчва се да проявите максимум инициатива и самостоятелност. В тези дни у вас се засилва интелектуалната активност в съчетание с чувство за отговорност. Затова вашите действия обещават да бъдат успешни, а преценките - верни.

Укрепват вашите делови връзки, повишава се степента на информираност за случващото се около вас. Но начело на всичко може да стоят вашата лична инициатива и вашите намерения. За младите хора това е добро време за изработване на морално-нравствени ориентири по примера на поведението на някой друг човек, на когото бихте искали да подражавате и от когото бихте искали да вземете пример.