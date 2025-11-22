  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +18 / +19
Пловдив: +12 / +19
Варна: +16 / +19
Сандански: +14 / +17
Русе: +11 / +14
Добрич: +15 / +16
Видин: +8 / +10
Плевен: +9 / +12
Велико Търново: +13 / +13
Смолян: +6 / +9
Кюстендил: +10 / +12
Стара Загора: +13 / +15

Водещата Анна-Мария Конова и бившият вицепремиер Атанас Пеканов станаха родители

  • Сподели в:
  • Viber
Водещата Анна-Мария Конова и бившият вицепремиер Атанас Пеканов станаха родители
A A+ A++ A

В Деня на християнското семейство водещата на „Пресечна точка“ Анна-Мария Конова посрещна на бял свят първата си рожба. Момиченцето носи красивото име София, високо е 51 см и тежи 3 570 грама – с манекенски размери и напълно здраво.

Раждането е преминало в столичната болница „Д-р Щерев“ под грижите на д-р Ралица Милчева, съобщава NOVA.

Бащата на малката София е Атанас Пеканов – млад икономист и бивш служебен заместник министър-председател по управление на европейските средства в кабинета на Стефан Янев и Гълъб Донев.

Въпреки публичните си професии, двамата избират дискретност в личния си живот. Двойката по никакъв начин не е афиширала връзката си, няма следа нито на единия, нито на другия в социалните мрежи, но се смята, че е започнала преди години – още по времето, когато Анна-Мария преминава от bTV в NOVA.


Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Лайфстайл
Последно от Лайфстайл

Всички новини от Лайфстайл »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите