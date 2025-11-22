  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +18 / +22
Пловдив: +12 / +18
Варна: +16 / +21
Сандански: +14 / +17
Русе: +12 / +15
Добрич: +15 / +19
Видин: +8 / +12
Плевен: +9 / +13
Велико Търново: +12 / +19
Смолян: +6 / +11
Кюстендил: +10 / +15
Стара Загора: +13 / +17

Тръмп бойкотира срещата на върха Г-20

  • Сподели в:
  • Viber
Тръмп бойкотира срещата на върха Г-20
A A+ A++ A

Лидери от Европейския съюз ще обсъдят ситуацията в Украйна в кулоарите на срещата на Г-20, която започва днес в Южна Африка.

Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен заяви, че е разговаряла с украинския президент и позицията на Брюксел е, че "съдбата на Украйна не трябва да се решава без Украйна". Срещата на върха на Г-20 започва в отсъствието на американския президент Доналд Тръмп. Вашингтон обяви, че бойкотира форума, и за това американски представители няма да участват в разговорите.

Като причина за бойкота, Тръмп посочи преследването на бели фермери в Южна Африка и определи срещата на върха в Йоханесбург като "позор". Южноафриканските власти реагираха остро на твърденията на Тръмп и предупредиха, че "политиката на бойкот няма да даде резултати". На срещата не присъстват също лидерите на Китай и Русия.

#Г-20

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите