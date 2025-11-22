Мощна магнитна буря сринала предпазния слой на Земата

Миналата година Земята беше засегната от най-мощната геомагнитна буря за последните две десетилетия. На 10 май 2024 г. бурята, наречена "Генън", предизвика сериозно внимание сред астрономите и учените, след като беше установено, че силата ѝ е уникална за съвременния исторически период.

Според ново изследване супермощната буря е свила защитния слой на планетата от йонизирани частици до една пета от нормалните му размери.

Този слой, известен като магнитосфера, играе ключова роля за предпазване на Земята от слънчевата радиация и космическите частици.

Учените предупреждават, че дори частичното му отслабване може да повлияе на електронните системи и сателитните комуникации.

Астрономите отбелязват, че геомагнитните бури са сравнително чести и повечето от тях са безвредни. Но има изключително силни събития, като легендарната буря на Керингтън от 1859 г., която е предизвикала аврорали до тропическите ширини и сериозни смущения в телеграфните мрежи.

Подобни мощни бури будят сериозни опасения в съвременния свят, зависим от телекомуникации, електрически мрежи и сателитни системи, пише Popular Science, цитирани от bgonair.bg.

Бурята "Генън" не достигна катастрофалната мощност на събитието от Керингтън, но въпреки това Земята беше ударена от шлейфове свръхзаредени йонизирани частици, образували се при серия коронални изхвърляния на Слънцето.

Учени и инженери по целия свят използват подобни събития, за да подобрят прогнозите и защитата на технологичната инфраструктура.

Според експертите по космическа метеорология, бурите от този тип могат да повлияят на навигацията на самолетите, сигнала на GPS и електропреносните системи, ако не се вземат навременни мерки.