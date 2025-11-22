Веселин Стойнев: Киселова наруши Конституцията, но и президентът го направи

Конституционният съд прие решение, макар и с голямо закъснение, така че действително председател на Народното събрание не може да изземва функции на самото Народното събрание, което президентът Радев коментира като победа на правото над произвола на политическата класа. Това коментира в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ коментаторът на политическите събития за "Дойче веле“ и заместник-главен редактор на списание Bglobal Веселин Стойнев.



"Това обаче, което е политически има смисъл е, че всъщност президентът също беше нарушил Конституцията, защото следващия Конституционен съд година по-рано по друго дело на "Възраждане“, пак за референдума за еврото за отлагане, каза, че такъв референдум е недопустим, защото е противоконституционен,“ посочи гостът и обясни, че когато на 9 май поиска референдум, президентът Радев не само наруши Конституцията, но и практически беше невъзможно този референдум да се случи тогава, защото "изисква технологично време от няколко месеца той да се състои и евентуално да се вземе решение по него, дори да би бил конституционно съобразен“.



Според Стойнев има два пътя от това решение сега на Конституционния съд: едното е да се гледа старото искане на президента за референдум, за което има много фактори, че няма как да се изпълни, и второто е да внесе ново искане. "Тук е целият въпрос защо е тази интрига? И според мен тя е точно в политическото тълкуване: ако президентът внесе ново искане за референдум, той ще стане още по-смешен, защото е късно за референдум. От друга страна, президентът държи да се ползва старото му искане от май месец, за да се легитимира, да каже: Ето видяхте ли, аз бях прав, а вие погазихте закона“, подчерта експертът.



Киселова действително наруши Конституцията под натиска на управляващите, посочи още коментаторът, "защото ако бяха допуснали изобщо да се гледа в парламента това искане на президента май месец, това щеше да вдигне огромен шум, да възпали евроскептичните партии в парламент, да се чуе един такъв шум и да повлияе на решението на конвергентния доклад на еврозоната и на Европейския съюз.“



Относно допуснатото за разглеждане от Конституционния съд по същество жалбата на 49 депутати по избора на правителството на Росен Желязков, Стойнев посочи, че към момента на избора на правителството, народните представители, гласували за него, са били легитимно избрани и са били легитимно част от парламента, със свободна воля са гласували за това правителство.



"Не очакваме никаква и де юре и де факто изненада по това дело", заключи гостът.