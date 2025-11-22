  • Instagram
Ванс: Фантазия е, че Украйна може да победи с повече пари и оръжия от САЩ

Стопкадър/Белият  дом
Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че всеки план за спиране на войната на Русия в Украйна трябва да запазва украинския суверенитет и да бъде приемлив и за двете страни, съобщи Ройтерс.

Същевременно Ванс каза, че е „фантазия“ да се смята, че Украйна може да победи, ако САЩ дадат на Киев повече пари или оръжия или наложат повече санкции срещу Русия.

Американският президент Доналд Тръмп обяви в четвъртък нов план за мир в Украйна, който предвижда териториални отстъпки на Русия, дори по-големи, от територията, която тя контролира в момента, отказ от членство на Украйна в НАТО и ограничаване на размера на украинските въоръжени сили. Вчера Тръмп даде на Украйна срок до четвъртък да приеме плана.

От своя страна украинският президент Володимир Зеленски заяви в обръщение в петък, че планът поставя Украйна пред „много труден избор – или загуба на достойнство, или риск от загуба на ключов партньор“.

#Джей Ди Ванс #САЩ #мирен план за Украйна

