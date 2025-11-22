Осем "Коледни села" посрещат гости от страната и чужбина до 6 януари в Кипър

Кипър вече е с коледно-новогодишното празнично настроение. От днес до 6 януари, в продължение на месец и половина, осем "Коледни села" посрещат гости от страната и чужбина.

Програмата "Коледни села", която започва днес за пета поредна година, включва осем живописни и популярни сред туристите села, с типична кипърска атмосфера. Сред тях са известните със своята история, архитектура и обичаи села като Калопанайотис, Лефкара, Фикарду, Агрос. Те ще предложат "празник, изпълнен със светлини, музика, вкусове и традиции", увериха от туристическото министерство.

Разнообразната им програма е изпълнена с много културни и развлекателни прояви. В тях ще работят павилиони с типични гастрономически продукти и занаятчийски изделия. Домакините предлагат и обиколки по местните исторически, културни и природни забележителности.

"Целта е "Коледните села" да се обогатяват всяка година с ново съдържание, така че да се превърнат в притегателен център за кипърците и чуждестранните туристи", заяви заместник-министърът на туризма Костас Кумис.

В столицата Никозия началото на празничните събития ще бъде поставено в неделя с тържественото запалване на светлините на коледната елха на централния площад, предаде БНР.

