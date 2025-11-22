Президентът: Пеевски и Борисов демонтират държавата, гневът на хората ще се стовари върху тях

Държавният глава Румен Радев коментира, че управляващите вече нямат легитимност, а Пеевски и Борисов "демонтират държавата" и "гневът на хората ще се стовари върху тях". Така президентът коментира пред журналисти надигащата се вълна от протести - политически и по други поводи.



"Всички български граждани, които се борят за референдума, но и тези, които протестират срещу злоупотребите на властта - те имат различна мотивация, но една обща кауза и тя е България, защото Пеевски и Борисов демонтират държавата. С отказа да разгледат референдума управляващите погазиха Конституцията и правата на българите. Властта може и да има външните белези на такава - лимузини, кабинети с ГЕРБ, микрофони, но вече няма легитимност и не се свени да използва завладените институции като бухалки. Гневът от беззаконието ще се стовари върху тези, които го предизвикват. Това е болезнен, но неизбежен сценарий, когато политиците отказват да чуят гласа на хората".



Президентът коментира и намерението да бъде закрит правителствения Авиоотряд 28:



"Запазената марка на "тартора" на правителството, който седи на първия ред в парламента за пред камерите, но всяка седмица тайно лети към Дубай с частен "Фалкон", е да съсипва и разпродава всичко, до което се докосне. Ако го оставим да безчинства, наред е държавата".



Относно предложения от САЩ мирен план за Украйна, Радев припомни позицията си от преди три години:



"Ако си спомняте, от три години аз предупреждавам за неизбежното, но някои предпочетоха утопията и оръжията пред реалността и дипломацията, а дипломацията можеше да предотврати загубата на много, много човешки животи и огромни разрушения".

