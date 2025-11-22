  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +18 / +22
Пловдив: +12 / +18
Варна: +16 / +21
Сандански: +14 / +17
Русе: +12 / +15
Добрич: +15 / +19
Видин: +8 / +12
Плевен: +9 / +13
Велико Търново: +12 / +19
Смолян: +6 / +11
Кюстендил: +10 / +15
Стара Загора: +13 / +17

Президентът: Пеевски и Борисов демонтират държавата, гневът на хората ще се стовари върху тях

  • Сподели в:
  • Viber
Президентът: Пеевски и Борисов демонтират държавата, гневът на хората ще се стовари върху тях

Стопкадър/бТВ
A A+ A++ A

Държавният глава Румен Радев коментира, че управляващите вече нямат легитимност, а Пеевски и Борисов "демонтират държавата" и "гневът на хората ще се стовари върху тях". Така президентът коментира пред журналисти надигащата се вълна от протести - политически и по други поводи.

"Всички български граждани, които се борят за референдума, но и тези, които протестират срещу злоупотребите на властта - те имат различна мотивация, но една обща кауза и тя е България, защото Пеевски и Борисов демонтират държавата. С отказа да разгледат референдума управляващите погазиха Конституцията и правата на българите. Властта може и да има външните белези на такава - лимузини, кабинети с ГЕРБ, микрофони, но вече няма легитимност и не се свени да използва завладените институции като бухалки. Гневът от беззаконието ще се стовари върху тези, които го предизвикват. Това е болезнен, но неизбежен сценарий, когато политиците отказват да чуят гласа на хората".

Президентът коментира и намерението да бъде закрит правителствения Авиоотряд 28:

"Запазената марка на "тартора" на правителството, който седи на първия ред в парламента за пред камерите, но всяка седмица тайно лети към Дубай с частен "Фалкон", е да съсипва и разпродава всичко, до което се докосне. Ако го оставим да безчинства, наред е държавата".

Относно предложения от САЩ мирен план за Украйна, Радев припомни позицията си от преди три години:

"Ако си спомняте, от три години аз предупреждавам за неизбежното, но някои предпочетоха утопията и оръжията пред реалността и дипломацията, а дипломацията можеше да предотврати загубата на много, много човешки животи и огромни разрушения".

#Румен Радев

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите