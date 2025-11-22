Спорт по тв на 22 ноември
06.00 Формула 1, квалификация за Гран при на Лас Вегас Диема спорт 3
11.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Гургл, първи манш, слалом, мъже Евроспорт 1
12.00 Арда – ЦСКА 1948 Диема спорт
12.25 Фигурно пързаляне: Гран При във Финландия, волна програма, спортни двойки Евроспорт 2
13.00 Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, голяма шанца, жени Евроспорт 1
14.00 Падерборн – Хановер Диема спорт 3
14.10 Фигурно пързаляне: Гран При във Финландия, волна програма, мъже Евроспорт 2
14.30 Черно море – Локомотив (Сф) Диема спорт
14.30 Бърнли – Челси Диема спорт 2
14.30 Ковънтри – Уест Бромич Нова спорт
14.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Гургл, втори манш, слалом, мъже Евроспорт 1
15.00 Алавес – Селта МАХ Спорт 4
15.30 Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, голяма шанца, мъже, квалификация Евроспорт 1
16.00 Удинезе – Болоня МАХ Спорт 3
16.30 Байерн – Фрайбург Диема спорт 3
16.30 Борусия (Д) – Щутгарт Нова спорт
16.30 Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, голяма шанца, мъже Евроспорт 1
17.00 ЦСКА – Ботев (Пд) Диема спорт
17.00 Ливърпул – Нотингам Диема спорт 2
17.15 Барселона – Атлетик МАХ Спорт 4
17.25 Фигурно пързаляне: Гран При във Финландия, волна програма, жени Евроспорт 2
17.30 НАК – ПСВ Андховен Ринг
18.30 Волейбол, Левски – ЦПВК БНТ 3
19.00 Фиорентина – Ювентус МАХ Спорт 3
19.30 Осасуна – Реал Сосиедад МАХ Спорт 4
19.30 Нюкасъл – Манчестър Сити Диема спорт 2
19.30 Кьолн – Айнтрахт Диема спорт
19.45 Аякс – Екселсиор Ринг
20.00 UFC, Царукян срещу Хукър МАХ Спорт 1
20.00 НБА, Шарлът – ЛА Клипърс Диема спорт 3
20.00 Голф: PGA тур, RSM Класик, трети ден Евроспорт 2
21.00 Конен спорт: Световна лига на шампионите в Прага, прескачане на препятствия Евроспорт 1
21.45 Наполи – Аталанта МАХ Спорт 3
22.00 Виляреал – Майорка МАХ Спорт 4
22.00 Ланус – Атлетико Минейро МАХ Спорт 2
22.00 Сейнт Мирън – Селтик Ринг
22.00 Баскетбол, Рио Бреоган – Бургос Диема спорт
22.05 ПСЖ – Льо Авър Диема спорт 2
23.00 Кейдж Уориърс, галавечер от Манчестър МАХ Спорт 1
02.00 НХЛ, Флорида – Едмънтън МАХ Спорт 2
02.00 ВКВ, бойно събитие от Флорида Диема спорт 2
02.15 Формула 1, академия, Гран при на Лас Вегас Диема спорт 3