Дъждове и до 12°С в Западна България, без валежи и до 22°С в Източна

През деня в събота, около обяд, отново над Западна и Южна България ще се задържи предимно облачно със слаби валежи от дъжд, но след обяд от запад валежите ще се усилният и ще са на повече места.

Почти без валежи ще бъде над Източна България, там ще има и повече слънчеви часове. През деня в Източна България и на север от планините ще духа умерен и силен, поривист югозападен вятър, докато в равнините и котловините ще се задържи почти тихо. Максималните температури ще са между 8° и 12° в Западна и СЗ България, и доста по-високи в Източните райони с южен вятър - до 18-22°.

Времето в София

През деня в събота с прекъсвания ще превалява слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат около 15-17°С. Ще духа слаб югозападен вятър.

Времето в планините - условията за туризъм ще са лоши!

Ще е предимно облачно и мъгливо. Вятърът ще се ориентира от юг- югозапад и ще се усили. Значителни валежи се очакват в Рила и Пирин и Западна Стара планина. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°С, на 2000 метра – около 5°С.

Времето по Черноморието

През деня в събота и с временни разкъсвания на облачността. Ще бъде ветровито, но и топло. Температурата на морската вода е около 18-22°С. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Времето на Балканите

През следващите дни Балканите ще са под влияние на циклон, разположен над централните и югозападни части от полуострова. На много места над Югозападна България и Централните Балкани ще превали. По Адриатическото крайбрежие се очакват и гръмотевици.

Прогноза: Имре Дузмат, Meteo Balkans



