Дневен хороскоп за 22 ноември, събота

Овен

Подходящ ден за решаване на онези дребни въпроси, върху които обикновено не успявате да се съсредоточите. Този път никой няма да ви отвлича, така че ще се справите с всичко доста бързо. Освен това ще имате шанс да поправите допуснати по-рано грешки или да завършите онова, което дълго сте отлагали.

Денят ще бъде благоприятен и за решаване на финансови въпроси. Ще оцените обективно ситуацията и няма да харчите прекалено много за онова, без което може да се мине. Не е изключено да получите пари от някакъв нов източник. За едни Овни тази сума ще помогне да направят изгодна покупка, а други просто ще попълнят спестовната си сметка и ще бъдат много доволни от това.

Отлично ще прекарат времето представителите на знака, които ще отидат на среща с приятели или ще решат да предприемат малко пътешествие заедно с членовете на семейството. Ще има много нови впечатления, а именно тях ви е липсвало, за да се почувствате истински щастливи. Добре ще премине и романтичното свидание.

Телец

Определено не бива да бързате с важни решения. Днес няма да е лесно правилно да оцените ситуацията, съществува опасност да пропуснете някои важни детайли. Затова се постарайте или да обмислите всичко без прибързаност, или да намерите надежден човек, с когото да се посъветвате. Това се отнася за всички сфери на живота. За съжаление, подсказките на собствената ви интуиция няма винаги да бъдат точни и навременни; ако разчитате само на тях, рискувате да допуснете досадна грешка.

Много внимателни трябва да бъдат Телците, които днес ще попълват някакви анкети, ще съставят официални заявления или ще работят с документи. Заради дребни неточности процесът на оформяне може да се проточи.

В останалото ще преобладава влиянието на позитивни тенденции. Особено забележимо то ще бъде в сферата на личните отношения. Бързо ще намерите общ език с хората, които ви харесват, ще разбирате близките си от половин дума. Вероятни са приятни изненади и знаци на внимание, неочаквани подаръци.

Близнаци

Много начинания ще бъдат съпътствани от успех, и това си струва да използвате. Първата половина на деня е подходяща, за да се заемете с нещо ново. Ще подходите към такива дела творчески, и именно благодарение на това бързо ще постигнете първите успехи. Едва ли ще имате нужда от помощ, но ако тя бъде предложена от някой стар съюзник или просто симпатичен човек, не отказвайте. Общите дела ще ви сближат, а възможността да обсъдите случващото се или да се посъветвате, ако възникнат трудности, ще направи всичко много по-весело.

Финансовата картина на деня ще бъде благоприятна. Възможни са успешни сделки и значителни парични постъпления, ще се решат добре въпроси, свързани с работа или дългосрочно сътрудничество.

У дома може да царят суета и неразбории. На някои Близнаци ще се наложи да променят собствените си планове, за да помогнат на близките, и представителите на знака ще направят това с радост. Приятни изненади очакват онези, които ще отидат на романтично свидание. Любимият човек охотно ще подкрепи вашите интересни идеи.

Рак

Прислушайте се към интуицията си: именно тя ще ви подскаже върху какво да се съсредоточите днес. Не е изключено това да бъде съвсем ново дело, което ще трябва да усвоявате буквално в движение. Нека трудните задачи не ви плашат. Доста бързо ще успеете да се ориентирате, да разберете как да действате, за да постигнете успех. На много Раци ще им бъде полезен натрупаният по-рано опит. Но ако почувствате, че собствените ви знания не са достатъчни, не се колебайте да потърсите съвет: около вас ще има хора, готови да дадат разумни подсказки.

Финансовите въпроси е най-добре да решавате по средата на деня. Тогава няма да градите илюзии, ще можете правилно да оцените своите възможности и перспективи. Вероятни са успешни покупки. Звездите препоръчват да купите подаръци за близките или вещи, които ще използвате заедно.

Вероятни са приятни запознанства. Ако отидете на някакви мероприятия, свързани с вашето хоби, ще можете да намерите там нови приятели. Не е изключено и възстановяване на стари връзки. Тук ще бъде полезно да проявите инициатива.

Лъв

Ще постигнете успех благодарение на умението си да действате бързо и да вземате решения без дълги размишления. Докато другите ще се колебаят и ще тъпчат на едно място, вие ще направите няколко важни стъпки и ще се приближите към своята цел. Имайте предвид обаче, че вашите успехи могат да предизвикат завист у някои хора. Не се учудвайте на язвителни забележки или критика, в която няма нищо полезно. Тъй като денят не е особено благоприятен за изясняване на отношения, по-добре е да изразите недоволството си и да ограничите общуването с такива личности, като по възможност избягвате открит конфликт.

Полезни ще бъдат разговорите с онези, които и преди са ви подкрепяли, споделяли опит и давали разумни съвети. Не е изключено именно такива хора да ви подтикнат към интересни мисли или да ви помогнат да се решите на нещо важно. За много Лъвове днес особено значима ще бъде подкрепата на близките и на любимия човек. Такива представители на знака със сигурност ще я получат.

От гледна точка на романтичните отношения особено благоприятна ще бъде втората половина на деня. Свидание ще премине добре, а пътуване, в което ще тръгнете двамата, ще ви подари множество ярки впечатления.

Дева

Това е отличен ден за решаване на всякакви въпроси, свързани с финансите. Възможно е да измислите как да увеличите доходите си или да намерите начин да разпоредите вече наличните средства така, че те да започнат да работят за вас. Вероятни са и предложения, обещаващи бърза печалба. Тук няма да рискувате и да разчитате на късмета, а ще проверите всичко както трябва и ще вземете премерени решения.

Денят е подходящ и за други дела. Няма да възникнат проблеми за Девите, които ще се заемат с решаването на битови въпроси, покупка на нова техника или ремонт на стара. В това охотно ще ви помогнат близките, така че ще се справите бързо, а и няма да бъде скучно.

Някои Деви ще отложат собствените си планове, за да помогнат на хора, които са попаднали в трудна ситуация. Такива представители на знака ще имат шанс да се запознаят с много необикновени личности или да получат информация, която съвсем скоро ще се окаже полезна.

От гледна точка на романтичните отношения особено успешен ще бъде вечерта. Независимо дали ще излезете някъде заедно с любимия човек или ще предпочетете да прекарате вечерта у дома, положителните емоции няма да ви липсват.

Везни

Денят ще зарадва онези, на които напоследък им е било скучно и не им е достигала позитивна енергия. Вероятни са добри новини, свързани с някакъв важен за вас проект. Не е изключена и среща с човек, чието общуване ще ви ободри и ще ви помогне да погледнете на много неща по нов начин. Някои Везни ще имат възможност да поговорят за много неща със стари познати, да научат нещо важно за тях. А представителите на знака, които искат да увеличат доходите си, ще получат предложения, обещаващи бърза печалба.

Възможни са малки забавяния в делата. Ще проявите настойчивост и ще доведете започнатото до край, но това ще изисква усилия. Не е изключено някой настойчиво да ви препоръчва да изоставите дадена задача и да се насочите към нещо друго. Но към такива съвети е по-добре да се отнесете критично. Най-добре е да разчитате на собствената си интуиция и здрав разум.

Добре ще се подредят пътуванията, включително и такива, от които не сте очаквали нищо особено. Везните, които ще тръгнат на път заедно с близките си, ще прекарат времето особено весело. Не са изключени и приятни запознанства по време на пътуването.

Скорпион

Днес мързеливците и онези, които обичат да изоставят делата си по средата, е най-добре да стоят далеч от вас. Ще бъдете изпълнени с енергия и ентусиазъм и ще очаквате същото от другите. Някой не иска да прояви настойчивост, за да постигне нужния резултат? Негова си работа! Вие ще направите всичко възможно, за да повлияете на такъв човек и все пак да го накарате да завърши започнатото. Предупреждаваме: това няма да се хареса на всички. Затова преди да се намесвате в чужди дела, по-добре помислете дали наистина има нужда от това.

Това е отличен ден за нови запознанства. Лесно ще се разбирате с хора, с които имате поне нещо общо. Не е изключено случаен разговор да стане начало на приятелски или романтични отношения. Интуицията ще ви подскаже как да се държите, за да оставите благоприятно впечатление.

Не са изключени семейни разногласия. Ако сте свикнали да казвате направо какво мислите, рискувате днес да обидите някого от близките си. Постарайте се да бъдете по-деликатни – това ще е достатъчно, за да изгладите острите ъгли.

Стрелец

Ще действате не само решително, но и ще вдъхновявате другите. Към вас ще се привличат хора, на които им липсват собствена енергия и ентусиазъм, за да се справят с проблемите и да доведат започнатото докрай. Не е изключено сред тях да намерите нови приятели. Възможно е и романтично увлечение, но тук е по-добре да не бързате със събитията. Дайте на човека време да се огледа във вас, постарайте се да оставите добро впечатление, и след това всичко ще се развие успешно от само себе си.

Младите Стрелци днес могат да се държат предизвикателно. Не е изключено техните думи и действия да предизвикат недоумение у околните, а най-впечатлителните дори да шокират. Това може да създаде известни трудности на представителите на знака, които са разчитали да се договорят с някого за съвместни действия. Ако имате нужда от съюзници, готови да подкрепят вашите планове, постарайте се да се въздържате от прекалено екстравагантни постъпки. Възможни са и разногласия с по-възрастни роднини и други хора, които предпочитат да не нарушават традициите.

Козирог

Във всичко, което се отнася до парите, можете да се доверите на интуицията си. Тя ще ви подскаже както как да печелите, така и как да харчите. Не е изключено да се появи шанс да направите много изгодни покупки или да вложите средства така, че да носят печалба. Но денят ще бъде благоприятен и в други отношения. Могат да се появят добри идеи, свързани с развитието на бизнеса или разширяването на сферата на дейност. Козирозите, които в неформална обстановка ще общуват с колеги или делови партньори, ще научат от тях нещо ново и ще могат да определят плановете си за бъдещето.

Възможни са срещи с приятели от детството и младостта, както и с други хора, към които някога сте били силно привързани. Не е изключено да ви се прииска да възстановите стари връзки. Това ще бъде добро решение: общуването ще се окаже интересно и ще ви донесе много положителни емоции.

Със сигурност ще намерите множество интересни занимания както за себе си, така и за близките. Но си струва да планирате деня така, че да ви остане време и за почивка. Този ден не е подходящ, за да проверявате организма си за издръжливост.

Водолей

Много ще зависи от способността ви да запазите самообладание и да не се поддавате на провокации. От гледна точка на общуването това не е най-лесният ден: някой може да ви дразни, да ви провокира, да се опитва да ви изкара от равновесие. Но вие няма да се поддадете на мимолетни емоции, ще се ръководите от здравия разум. Това ще ви позволи да довършите започнатите по-рано дела и успешно да завършите онова, което дълго не се е получавало.

Вероятни са добри новини отдалеч. Най-вероятно те ще се отнасят не лично за вас, а за някого от близките ви, но във всеки случай ще ви повдигнат настроението. Творческите представители на знака ще бъдат посетени от вдъхновение, ще имат отлични идеи, които много скоро ще успеят да реализират. Денят ще бъде добър и за учене, тъй като ще успеете бързо да запомните нова информация и да се ориентирате в сложни въпроси.

Не са изключени малки семейни разногласия, спорове с любимия човек. С всичко ще се справите, ако запазите конструктивен подход.

Риби

С каквото и да се занимавате, старайте се да обръщате внимание на дреболиите, да не изпускате нищо от поглед. Този ден едва ли ще се хареса на Рибите, които са свикнали да анализират картината като цяло, а детайлите да поверяват на някой друг. Сега такъв подход няма да проработи, защото можете да разчитате единствено на себе си.

По-добре е да не отлагате важните дела за дълго. Ако се заемете с тях в първата половина на деня, по-бързо ще разберете как да се справите и ще вложите по-малко усилия, за да получите нужния резултат. А по-късно могат да възникнат някакви пречки, освен това ще се налага по-често да се отвличате.

Не са изключени малки непланирани разходи. Например може да се окаже, че сте забравили за някакво задължително плащане и сега се налагат нови разходи. Най-вероятно ще става дума за малки суми, но настроението все пак временно ще бъде развалено.

Ще ви зарадват разбирането и подкрепата на близките хора. Те ще ви се притекат на помощ, ако е необходимо, и охотно ще ви дадат съвет