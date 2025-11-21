Зеленски отхвърля мирния план на Тръмп и призовава за национално единство

Украинският президент Володимир Зеленски призова гражданите, законодателите и държавните служители да оставят настрана вътрешните спорове и политическите игри, като подчерта спешната необходимост от национално единство в момент, който той определи като „един от най-трудните в нашата история“. В национално обръщение на 21 ноември Зеленски подчерта, че натискът върху Украйна е сред най-тежките, с които страната се е сблъсквала.

„Нашият народ, граждани, политици - всички. Трябва да се съберем, да се осъзнаем, да спрем вътрешните конфликти и политическите игри. Държавата трябва да функционира. Парламентът на страна във война трябва да работи единно, а правителството на страна във война трябва да действа ефективно,“ каза Зеленски, призовавайки всички да се фокусират върху основните интереси на страната. Той добави, че украинците трябва да са наясно кой е истинският враг и да не се разсейват от вътрешни конфликти.

Президентът проведе същия ден разговор с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, докато преговорите за нов мирен план се засилиха в последните дни. Въпреки че разговорът, според медиите, е продължил около половин час, допълнителни подробности не бяха оповестени. Дискусиите последваха публикуването от Axios на пълния текст на 28-точковия американски „мирен план“ през нощта на 20–21 ноември, който предвижда множество отстъпки към Русия и поставя Украйна в трудна позиция.

Зеленски предупреди, че страната сега е изправена пред критичен избор: или да рискува да загуби достойнството си, или да компрометира отношенията с ключов международен партньор. „Това е един от най-трудните моменти в нашата история. Натискът върху Украйна е по-голям от всичко, с което сме се сблъсквали. Украйна може да бъде изправена пред много труден избор: или загуба на достойнство или риск от загуба на ключов партньор. Или сложен 28-точков план, или изключително тежка зима и допълнителни рискове. Живот без свобода, без достойнство, без справедливост, където се очаква да се доверим на страната, която вече ни е нападнала два пъти. Очаква се от нас да дадем отговор,“ заяви той.

Зеленски подчерта, че Украйна ще работи спокойно и конструктивно с САЩ и другите партньори. „Не правим шумни изявления. Ще работим спокойно с Америка и всички наши партньори. Ще има конструктивно търсене на решения с нашия ключов партньор. Ще представя аргументи, ще убеждавам, ще предлагам алтернативи, но определено няма да дадем на врага повод да каже, че Украйна не иска мир, че Украйна саботира процеса или че Украйна не е готова за дипломация,“ каза той, сигнализирайки, че Киев възнамерява да действа бързо, като същевременно защитава националните си интереси.

Междувременно европейските лидери, според медиите, подготвят алтернативен мирен план с условия, по-благоприятни за Украйна, отколкото тези, изложени в американския проект. Ройтерс съобщи, че американските официални лица са предупредили, че могат да спрат оръжейната и разузнавателна помощ за Украйна, за да осигурят съгласие по американския план, което повишава залозите за Киев по време на преговорите.