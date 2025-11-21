Бурен вятър и дъжд връхлитат страната в събота

Динамично време с валежи и силен вятър очаква България в първия ден от почивния уикенд. Въпреки облачността и дъжда, температурите ще се задържат сравнително високи за сезона, сочат данните на синоптиците за събота, 22 ноември.

Дъжд и силен вятър

Променлива облачност ще обхване страната, като тя ще бъде по-значителна над северните райони. В следобедните часове облаците ще се сгъстят и над югоизточните части, където на места ще превали дъжд.

Основният акцент в прогнозата е вятърът. Ще продължи да духа умерен, а в Източна България и райони на север от планините – временно силен южен вятър. За жителите на Дунавската равнина ситуацията ще е малко по-различна – там вятърът ще се ориентира от запад и ще бъде слаб до умерен.

Температурни аномалии

Независимо от влошаването на времето, термометрите ще показват стойности, по-характерни за ранна есен. Минималните температури сутринта ще бъдат между 9° и 14°, като за София се очакват около 9°.

През деня максималните температури ще варират между 14° и 19°. Най-топло ще бъде в югоизточните райони, където живакът ще скочи до 22°, докато в столицата ще достигне около 16°.

В планините и по морето

В планинските масиви условията няма да са подходящи за туризъм. Облачността ще е често значителна, със слаби превалявания от дъжд. Сняг ще вали единствено по най-високите върхове над 2500 метра. Ще духа бурен вятър от юг-югозапад, а максималната температура на 1200 метра ще е около 13°.

По Черноморието денят ще започне с разкъсана облачност, която ще се увеличи следобед. Там също ще духа умерен до силен вятър. Температурите на въздуха ще са между 18° на север и 23° на юг, а морската вода остава около 15°-17°.

Обстановка на Балканите

Над по-голямата част от Балканския полуостров времето ще бъде облачно. Докато у нас вали дъжд, в крайните западни части на полуострова се очаква сняг. Гръмотевични бури са възможни по адриатическото крайбрежие и в Гърция