Ранната вечеря може да подобри съня и метаболизма

Смяната на часовото време и ранното стъмване през зимата често натоварват организма, но една проста промяна в графика може значително да подобри здравето. Изтеглянето на часа за вечеря по-рано помага на тялото да се синхронизира с естествените си биологични часовници, сочат актуални научни данни, цитирани от БГНЕС.

Опасността от късното хранене

Ключово изследване разкрива драстични разлики в начина, по който организмът преработва храната в зависимост от часовия диапазон. Учените са установили, че здрави възрастни, които вечерят в 22:00 часа, регистрират с 20% по-високи пикове на кръвната захар в сравнение с тези, които се хранят в 18:00 часа.

Още по-тревожен е фактът, че късната вечеря намалява изгарянето на мазнини с 10% през нощта. Тези негативни ефекти се наблюдават дори когато и двете групи консумират напълно идентични ястия и си лягат по едно и също време.

Връзката с циркадните ритми

Човешкото тяло функционира според циркадни ритми – вътрешни 24-часови цикли, които регулират съня, храносмилането и хормоналния баланс. Тези процеси са естествено свързани със светлината. През зимата, когато слънцето залязва по-рано, метаболизмът на тялото също започва да се забавя в по-ранните часове.

Широкомащабен мета-анализ на 29 проучвания потвърждава, че хората, които консумират основната част от калориите си по-рано през деня, се радват на по-добро метаболитно здраве. Ползите включват:

По-ниско кръвно налягане;

Нормализирани нива на холестерол;

По-ефективна загуба на тегло;

Намален риск от диабет тип 2.

Зимна депресия и хранене

През зимните месеци липсата на слънчева светлина често води до спад в нивата на серотонин, което може да предизвика сезонно афективно разстройство. Това състояние често кара хората да посягат към храна късно вечер за успокоение. Експертите обаче предупреждават, че когато храносмилането се припокрива с времето за сън, това води до "метаболитен конфликт", който влошава качеството на почивката и води до натрупване на килограми.

Синхронизирането на вечерята със залязването на слънцето се очертава като един от най-достъпните и ефективни методи за подобряване на общото здравословно състояние през студените месеци.