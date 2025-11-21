Служители на НОИ излизат на протест

Недоволството е срещу неглижирането на проблемите в държавната администрация

Служителите на Националния осигурителен институт излизат на протест днес. Демонстрацията е на синдиката на административните служители КТ "Подкрепа", от където обявиха, че ще обхванат ключови държавни администрации в цялата страна.

Недоволството е провокирано от неглижирането на проблемите в държавната администрация, недостатъчното заплащане на служителите и засилващата се вълна от публичен натиск и дискредитация срещу тях.

В столицата служители блокираха сградата на НОИ.

Работещи в НОИ в Бургас излязоха на протест, който ще продължи до 0:30 ч.

„Исканията ни са за 20% увеличение на заплатите, защото обещаните до 5% са изключително недостатъчни и обидни. Искаме да се вземат мерки относно нуждата от нови кадри, защото в нашата сфера има страшно текучество”, посочи експертът по осигуряването в отдел „Пенсии” Златина Георгиева.

Малко по-късно протести ще има и в други градове на страната.

Първи с конкретни искания излязоха в четвъртък служителите на Националния статистически институт. Те настояват за осигуряването на допълнителни 2,5 милиона лева, които да бъдат използвани за увеличаване на заплати.

В ефира на NOVA NEWS Кремена Атанасова от синдиката на административните служители към КТ „Подкрепа" заяви, че серията от протести ще продължи.

„Служителите на НОИ казват: „Стоп на унижението! Заслужаваме достойни заплати ще се борим за тях!”. Унизително е служители с висше образование да получават заплати от 1700-1800 лв. Възнагражденията са меко казано обидно”, подчерта тя.

По нейни думи заплатите изостават в голяма част от държавната администрация, частния сектор и спрямо средната работна заплата. Тя заяви, че текучеството в структурите на НОИ е огромно и перманентно.

„Надявам се политиците да обърнат внимание, защото иначе работата на НОИ ще бъде преустановена. Очакваме реакция от законодателната власт”, призова Атанасова.