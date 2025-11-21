Индийски изтребител се разби на авиационното изложение в Дубай, пилотът загина

Пилот на Индийските военновъздушни сили беше потвърден като загинал след катастрофата на изтребител Tejas по време на авиационното изложение в Дубай 2025 в петък. Самолетът се разби по време на демонстрационен полет на международното летище Ал Мактум, малко след излитането, и избухна при удара. Индийските ВВС пуснаха изявление, в което изразиха дълбоко съжаление за загубата и предложиха подкрепа на семейството на пилота, като съобщиха, че ще бъде създадена следствена комисия, която да установи причината за инцидента.

Местните медии съобщиха, че самолетът се е разбил пред голяма публика в последния ден на събитието, което започна на 17 ноември и трябва да продължи до 24 ноември. Очевидци разказат, че самолетът паднал почти веднага след излитането, като от мястото на катастрофата се издигал гъст черен дим. Екипите за спешна помощ, включително хеликоптери и пожарникари, са реагирали бързо, а районът е бил разчистен за около 45 минути.

Авиационното изложение в Дубай, едно от най-големите в света, временно спря програмата си след инцидента и насочи посетителите обратно към изложбената зона, докато текат спасителните операции. Очакват се допълнителни подробности за инцидента и текущото разследване на Индийските ВВС в следващите дни.