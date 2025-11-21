Адвокат: Задължително обжалвайте, ако получите фиш за превишена скорост

До броени дни у нас ще бъдат издадени първите електронни фишове за превишена средна скорост, потвърди министърът на вътрешните работи Даниел Митов. Въвеждането на новата система предизвиква сериозен обществен интерес, като се очаква и вълна от жалби, защото практиката на съдилищата все още не е уеднаквена.

Адвокат Петър Бозов посъветва пред Bulgaria On Air гражданите, които получат подобни фишове, да ги обжалват. По думите му често съдът отменя електронни санкции именно заради несигурността в приложението на новата система.

Жалбата трябва да бъде подадена в 14-дневен срок след връчване, а преписката задължително трябва да съдържа всички необходими документи, които доказват правилната работа на камерите, както и изображения и информация за точките, между които е измервана средната скорост.

Специалистът обясни, че често пропуските на КАТ при други видове електронни фишове водят до отмяна на глобата, като даде пример с липсата на ясно посочено нарушение при фишове за неплатена "Гражданска отговорност“. Същото може да се случи и при новата система, ако например временно въведени ограничения на скоростта не бъдат отчетени при изчислението или ако не са описани коректно входната и изходната контролна точка.

Връчването на фишове чрез Viber също придобива значение. Ако получателят отвори линка в съобщението, фишът се счита за връчен, което стартира 14-дневния срок за обжалване. Специалистът съветва хората да не чакат до последния момент, а да се обърнат към юрист, който да помогне при изготвянето на жалбата.

Бозов подчерта още, че укриването от електронните фишове е почти невъзможно, тъй като давността за санкциите е близо четири години и половина, а държавата разполага с механизми за откриване на нарушителите. По думите му само с криене човек не може да избегне санкцията, защото рано или късно фишът ще бъде връчен и правото на обжалване ще започне да тече.

Новата система за контрол на средната скорост обещава повече безопасност по пътищата, но засега поражда и редица въпроси и тревоги сред шофьорите. Докато практиката не се изясни, юристите препоръчват внимателно разглеждане на всеки фиш и своевременно упражняване на правото на обжалване.

