Съдия Светла Даскалова поема делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев, предаде кореспондентът на БТА във Варна Мила Едрева.

Името ѝ бе изтеглено днес на случаен принцип от заместник-председателя на Окръжния съд във Варна Стоян Попов.

Системата я определи сред 16 съдии.