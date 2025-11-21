  • Instagram
Съдия Светла Даскалова поема делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев

Съдия Светла Даскалова поема делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев
Съдия Светла Даскалова поема делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев, предаде кореспондентът на БТА във Варна Мила Едрева.

Името ѝ бе изтеглено днес на случаен принцип от заместник-председателя на Окръжния съд във Варна Стоян Попов.

Системата я определи сред 16 съдии.

#Благомир Коцев

