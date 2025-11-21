Съдия Светла Даскалова поема делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев
Съдия Светла Даскалова поема делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев, предаде кореспондентът на БТА във Варна Мила Едрева.
Името ѝ бе изтеглено днес на случаен принцип от заместник-председателя на Окръжния съд във Варна Стоян Попов.
Системата я определи сред 16 съдии.
Още по темата:
- » ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще разглежда делото срещу Благомир Коцев
- » СГС прекрати делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев
- » Юристи: Няма как Благомир Коцев да управлява Варна от ареста
Коментирай
Най-четено от Правосъдие
Евросъдът даде право да се намалява минималната заплата10:20 16.11.2025 | Правосъдие
Последно от Правосъдие