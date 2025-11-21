Загубите на вода в Плевен са над 85 процента. Това е дълга писта, не може бързо да се отстранят всички аварии, работим и за доставянето на допълнителни количества, за да може догодина да нямаме проблем. Това каза на брифинг след заседанието на Областния кризисен щаб по проблемите с безводието в Плевен и региона председателят на Управителния съвет на "Български ВиК холдинг" ЕАД инж. Лозко Лозев, предава БТА.

Той съобщи още, че към момента основно два са водоизточниците за община Плевен, които се ползват през последните два месеца. Единият е каптажът на "Черни Осъм" като през последните два месеца не е намалена мощността от централното водохващане.

За последните два месеца към община Плевен средно постъпват по около 600 литра в секунда като обем от там и се ползват още по около 200 литра в секунда от помпена станция "Вит", рядко се е стигало до пускане на вода от помпена станция "Крушовица".

По време на заседанието инж. Лозев отчете, че се извършват профилактики и набиране на мощности по рововете на помпена група "Вит", извършена е профилактика с подмяна на помпени агрегати по мощностите на помпена група "Крушовица".

На финалната права сме и очакваме да започне строителството по така необходимия ни водопровод от връзката на индустриалния водопровод към зона "Биволаре". Това е важно да се случи преди началото на следващия сезон, допълни инж. Лозев.