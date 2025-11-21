  • Instagram
Директорът на "Метрополитен" с апел към пътниците за новите мотриси

"Влаковете са прекрасно последно поколение. Те имат видеонаблюдение, имат прекрасни условия за пътниците и мога да кажа, че ще бъдат страшно комфортни за използване, но имам един апел към потенциалните наши пътници и потребители - да ги опазят. Всички искаме да имаме добра, комфортна среда, сигурна", каза директорът на "Метрополитен" Николай Найденов.


Първият от осемте нови метровлака вече е в столицата. С официално откриване вчера, той беше представен от кмета Васил Терзиев и представители на чешкия концерн "Шкода".

Новата мотриса е с дължина 80 м. Новият дизайн на седалките се различава от останалите.

"Влаковете ще се движат по първа, втора и четвърта линия, където върви най-старият подвижен състав на "Метрополитен", а и в следващите пет години, нашата цел ще бъде да обновим постепенно стария подвижен състав, който ще бъде обновен с подобен тип машини, които са прекрасно олицетворение на най-добрите световни практики за превоз на пътници", каза Найденов.

В новия влак може да се съберат 762-ма до 770 пътника. Най-късно юни месец, 2026-та новите влакове ще влязат в експлоатация.

