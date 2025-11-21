"Възраждане" атакува в Конституционния съд промените в "Лукойл"

Парламентарната група на "Възраждане", подкрепена от депутати на МЕЧ и "Величие", внесе днес искане в Конституционния съд (КС) срещу промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Основният мотив на формацията е, че новите текстове, даващи право на особения търговски управител да се разпорежда с активите на рафинерията, нарушават конституционния принцип за неприкосновеност на частната собственост.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов обяви действията на партията на брифинг в парламента, като предупреди за тежки финансови последици за страната.

"Ако този закон бъде използван в цялата си сила, това ще доведе до огромни щети за България, защото "Лукойл" ще заведе съдебни дела. Всяка една компания ще претендира за огромни щети в размер на милиарди левове", заяви Костадинов пред журналисти.

Опасения за национализация и съдебни дела

Според вносителите на жалбата, разширените правомощия на особения управител представляват прикрит опит за овладяване на частната собственост на "Нефтохим". Костадинов направи паралел с Румъния, където според него властите не са позволили подобна намеса въпреки натиска.

"Това, което не посмяха да направят румънските слуги на Брюксел, го направиха българските слуги и марионетки", допълни лидерът на "Възраждане", визирайки управляващото мнозинство, приело поправките.



Той изрази надежда Конституционният съд да се произнесе максимално бързо, тъй като всеки ден забавяне би могъл да коства милиарди на държавния бюджет под формата на бъдещи обезщетения. Въпреки това, Костадинов изрази скептицизъм относно независимостта на институцията.

"Реалността у нас е друга, знаем, че решението няма да бъде взето бързо, ако въобще бъде взето. Свидетели сме как в някои казуси се произнася доста бързо, в други, които не са удобни на управляващите, си трае", коментира той.

Широка подкрепа от опозицията

За да бъде сезиран Конституционният съд, са необходими 48 подписа. "Възраждане" са осигурили подкрепата на общо 51 народни представители, включвайки цялата парламентарна група на МЕЧ и част от депутатите на "Величие".



Документите бяха внесени от народните представители от "Възраждане" Искра Михайлова, Даниел Проданов и Йордан Тодоров, които са членове на парламентарната комисия по енергетика.

Контекст на промените

Спорните текстове бяха приети окончателно от Народното събрание по-рано този месец въпреки наложеното вето от президента Румен Радев. Те дават възможност на държавата, чрез назначен особен търговски управител, да поеме оперативния контрол над рафинерията и при необходимост да се разпорежда с нейни активи. Управляващите аргументираха мерките с необходимостта от гарантиране на енергийната сигурност и непрекъсваемостта на горивните доставки в условията на санкции.