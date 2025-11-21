След катастрофата във Фукушима: Възобновяват най-голямата атомна електроцентрала в света

Японските местни власти одобриха възобновяването на работата на най-голямата атомна електроцентрала в света, което е ключова стъпка в процеса на възстановяване на нейната експлоатация след катастрофата във Фукушима през 2011 г.

Хидео Ханазуми, губернатор на провинция Ниигата, където се намира централата Кашивазаки-Карива, заяви на пресконференция, че „ще одобри“ възобновяването, което ще се нуждае от окончателно разрешение от японския ядрен регулатор, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Централата Кашивазаки-Карива беше изключена, когато Япония се отказа от ядрената енергия след цунамито, което причини аварията в централата Фукушима Дайичи през 2011 г.

Но страната, която е бедна на ресурси, сега иска да възроди атомната енергия и да намали зависимостта си от вноса на изкопаеми горива.

Общо 14 реактора – предимно в западните и южните региони – вече са възобновили работата си, след като бяха наложени строги стандарти за безопасност.

Това е първият случай, когато Техеран съобщава за аварийно спиране на обекта в южния пристанищен град Бушер

Централата Кашивазаки-Карива ще бъде първата, която операторът на Фукушима Tepco ще възобнови след катастрофата, след като получи окончателно одобрение.