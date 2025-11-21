Дари и направи добро в името на децата на герои. Героите си отидоха, но техните деца все още имат нужда от нас

Тази Коледа Фондация „За доброто“ отново призовава да превърнем доброто в традиция чрез инициативата „Коледно чудо за децата на герои“ – кампания в подкрепа на децата на учители и медици, загинали по време на пандемията от COVID-19.

Подкрепа, която продължава през цялата година

Средствата, събрани чрез инициативата, подпомагат Фонда за децата на герои, който осигурява месечни стипендии в размер на 500 лв. (или 6000 лв. годишно). Те покриват нуждите от образование, лечение, психологическа грижа, творческо развитие и ежедневни разходи на децата, останали без родител.

Фондът е създаден през 2020 г., в разгара на втората вълна на пандемията, когато десетки лекари, медицински специалисти и учители загубиха живота си, докато лекуваха и обучаваха въпреки риска.

Защо „Коледно чудо за децата на герои“?

Тази кампания не просто помага финансово – тя създава традиция на състрадание и благодарност. Всеки дарител става част от общност, която вярва, че героизмът трябва да бъде запомнен, а добротата – предавана нататък.

Защо да се включите?

Нека покажем нашата благодарност за жертвата на родителите и самотните им деца. Материалното не може да замени утехата, но може да бъде стабилна подкрепа за бъдещето на тези деца. Всеки участвал ще получи сертификат – специален коледен знак за направеното добро.

Включи се и покажи благодарност от следният линк:

https://zadobroto.com/portfolio/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d1%87%d1%83%d0%b4%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b8/

Източнник:https://bg-voices.com/dari-napravi-dorbo/



