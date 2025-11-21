Ваня Григорова: Цените в София скачат, а паркингите още ги няма

Спорът за платеното паркиране в София се превърна в остра политическа битка, която изведе на преден план въпроса как се използват средствата на гражданите. Протестите продължават, а недоволството от по-високите цени и разширяването на зоните расте. Общинският съветник Ваня Григорова посочва, че зад увеличените такси стоят неизпълнени политики и липса на реални решения.

Граждански натиск и политическо недоволство

„Бях на протеста пред Столичната община и имаше доста хора. Не може да се твърди, че гражданите не се интересуват от въпроса“, заяви Григорова пред БНР. Тя посочи, че темата вълнува хората, видимо от публичните дискусии и от факта, че се планират още демонстрации. Общинският съветник критикува управляващото мнозинство, че никой в предизборната кампания не е признал намеренията си за толкова сериозна промяна в правилата, включително вдигане на цените и разширяване на зоните. Григорова заяви, че е гласувала против мярката, подкрепена от ПП-ДБ, Спаси София и ГЕРБ.

Пари има, но решения няма

Григорова подчерта, че увеличаването на цената на паркирането служи като наказание за гражданите, вместо първо да бъдат създадени условия за спазване на правилата. Тя постави въпроса защо градският транспорт е с бюджетни дупки, като обвини, че София не настоява държавата да го съфинансира в необходимия мащаб. По думите ѝ проблемът се прехвърля върху хората чрез по-високи такси, без да се посочи къде точно отиват средствата от зоните и как се подобрява транспортната система.

Паркингите остават на хартия

Общинският съветник настоя най-после да бъдат довършени вече заложени инфраструктурни обекти. Тя даде пример с паркинга до метростанция Сливница, който е построен, но не работи заради липсващо финансиране. По думите ѝ има и други места, предвидени за паркинги, които стоят в застой, докато новите зони принуждават хората да търсят скъпи алтернативи в центъра.

Железница вместо задръствания

Григорова призова за по-добра синхронизация между БДЖ Пътнически превози и градския транспорт, както и за развитие на крайградска железница, която да намали автомобилния трафик към София. Тя отбеляза, че няма голям европейски град без градска железница, която да бъде интегрирана част от обществения транспорт. Според нея това би било устойчиво решение, за разлика от постоянните ценови удари върху гражданите.