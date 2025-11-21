Поверия и обичаи за Деня на християнското семейство

На 21 ноември отбелязваме Въведение Богородично, Деня на християнското семейство. Празникът е наричан още Вълча Богородица.

За този голям и смислен празник са известни няколко обичая и поверия, които може да ви е любопитно да прочетете:

Препоръчва се вярващите да се изповядат предния ден.



Според християнските традиции на този ден е хубаво цялото семейство да отиде заедно на църква, да запали свещ и да се помоли за здраве, щастие и мир.

На обяд или на вечеря семейството се събира заедно, за да похапне вкусно и да благодари за всичко, което има в живота си.

На този ден обичаят наподобява този на Бъдни вечер, когато масата не се вдига, а остава цяла нощ да престои. Според поверието, Богородица влиза да хапне от трапезата и да благослови дома и семейството, което живее в него.



В този ден цялото семейство се събира и се приготвят много лакомства за децата. Може семейството заедно да приготви питката за вечеря или пък домашен сладкиш. Най-прекрасният начин да се почете празникът е, когато семейството прекарва време заедно и се забавлява.

Някои народни поверия гласят, че на този празник можем да гадаем какво ще е времето през следващата година. Говори се, че ако времето е топло и слънчево, то зимата ще е тежка и люта, а пък лятото – сухо. Ако пък вали дъжд или прехвърча сняг, зимата ще е много снежна, лятото не толкова сухо и ще има богата реколта.

На Деня на семейството е най-важно да прекараме пълноценно време с най-близките си хора. Може да е само няколко часа, но да са отделени върху разговори и приятни занимания с любимите ни същества, пише az-jenata.bg. Посветете време на семейството си и му покажете колко ценно е то за вас!