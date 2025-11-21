Рецепта за перфектна запеканка с картофи, шунка и кашкавал

Запеканката е едно от онези ястия, които съчетават уют, домашен вкус и невероятна леснота на приготвяне. А комбинацията от картофи, шунка и кашкавал е класика, която винаги впечатлява с аромат и нежна текстура. В тази статия ще ви разкажем как да приготвите наистина перфектна запеканка, така че да стане сочна, златиста и ароматна всеки път.

🥔 Необходими продукти

За форма с размер около 30×20 см:

1 кг картофи

250–300 г шунка (пушена или варено-пушена)

200–250 г кашкавал

2 яйца

300 мл течна готварска сметана (или 200 мл сметана + 100 мл прясно мляко)

2–3 с.л. масло

Сол и черен пипер

Щипка индийско орехче (по желание)

1 глава лук (по желание за повече аромат)

👩‍🍳 Стъпка по стъпка: Как да я приготвим

1. Подготовка на картофите

Обелете картофите и ги сварете цели в подсолена вода. Те трябва да останат леко твърди, за да не се разпаднат при печене.

Оставете ги да изстинат и ги нарежете на тънки резени.

2. Подготовка на останалите продукти

Нарежете шунката на кубчета или тънки ленти.

Лукът, ако използвате, нарежете на ситно и леко го запържете в масло до златисто.

Настържете кашкавала.

3. Приготвяне на заливката

Разбийте яйцата, добавете сметаната (и млякото), малко сол, черен пипер и индийско орехче. Разбъркайте добре.

4. Подреждане на слоевете

В намазнена тава подредете:

Слой картофи

Малко масло, шунка и част от кашкавала

Отново картофи

Лукът, ако сте го приготвили

Още шунка и кашкавал

Последен слой картофи

Полейте всичко със заливката и завършете с обилен пласт настърган кашкавал.

5. Печене

Печете в предварително загрята фурна на 180–190°C за около 30–40 минути, докато кашкавалът стане златист и коричката – апетитна и хрупкава.

🌟 Тайните на перфектната запеканка

Не преварявайте картофите. Това е ключово, за да остане структурата добра.

Добавете индийско орехче или мащерка. Те придават на сметановата заливка кадифен аромат.

Кашкавалът трябва да е ароматен. Топящите се сирена като гауда или ементал могат да се комбинират с български кашкавал за още по-богат вкус.

Оставете запеканката 10 минути да „почине“ след като я извадите от фурната – тогава се реже по-лесно и е по-вкусна.

🍽 Подходящи гарнитури и идеи за сервиране

свежа салата от домати или краставици

кисели краставички или туршия

чеснов сос или айрян

бял хляб, запечени филийки или фокача

🎉 Запеканката с картофи, шунка и кашкавал е удивително универсално ястие – подходящо както за бърза семейна вечеря, така и за посрещане на гости. С правилната комбинация от продукти и няколко малки тайни, тя може да се превърне в любима рецепта, която да готвите отново и отново.