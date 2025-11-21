Рецепта за перфектна запеканка с картофи, шунка и кашкавал
Запеканката е едно от онези ястия, които съчетават уют, домашен вкус и невероятна леснота на приготвяне. А комбинацията от картофи, шунка и кашкавал е класика, която винаги впечатлява с аромат и нежна текстура. В тази статия ще ви разкажем как да приготвите наистина перфектна запеканка, така че да стане сочна, златиста и ароматна всеки път.
🥔 Необходими продукти
За форма с размер около 30×20 см:
1 кг картофи
250–300 г шунка (пушена или варено-пушена)
200–250 г кашкавал
2 яйца
300 мл течна готварска сметана (или 200 мл сметана + 100 мл прясно мляко)
2–3 с.л. масло
Сол и черен пипер
Щипка индийско орехче (по желание)
1 глава лук (по желание за повече аромат)
👩🍳 Стъпка по стъпка: Как да я приготвим
1. Подготовка на картофите
Обелете картофите и ги сварете цели в подсолена вода. Те трябва да останат леко твърди, за да не се разпаднат при печене.
Оставете ги да изстинат и ги нарежете на тънки резени.
2. Подготовка на останалите продукти
Нарежете шунката на кубчета или тънки ленти.
Лукът, ако използвате, нарежете на ситно и леко го запържете в масло до златисто.
Настържете кашкавала.
3. Приготвяне на заливката
Разбийте яйцата, добавете сметаната (и млякото), малко сол, черен пипер и индийско орехче. Разбъркайте добре.
4. Подреждане на слоевете
В намазнена тава подредете:
Слой картофи
Малко масло, шунка и част от кашкавала
Отново картофи
Лукът, ако сте го приготвили
Още шунка и кашкавал
Последен слой картофи
Полейте всичко със заливката и завършете с обилен пласт настърган кашкавал.
5. Печене
Печете в предварително загрята фурна на 180–190°C за около 30–40 минути, докато кашкавалът стане златист и коричката – апетитна и хрупкава.
🌟 Тайните на перфектната запеканка
Не преварявайте картофите. Това е ключово, за да остане структурата добра.
Добавете индийско орехче или мащерка. Те придават на сметановата заливка кадифен аромат.
Кашкавалът трябва да е ароматен. Топящите се сирена като гауда или ементал могат да се комбинират с български кашкавал за още по-богат вкус.
Оставете запеканката 10 минути да „почине“ след като я извадите от фурната – тогава се реже по-лесно и е по-вкусна.
🍽 Подходящи гарнитури и идеи за сервиране
свежа салата от домати или краставици
кисели краставички или туршия
чеснов сос или айрян
бял хляб, запечени филийки или фокача
🎉 Запеканката с картофи, шунка и кашкавал е удивително универсално ястие – подходящо както за бърза семейна вечеря, така и за посрещане на гости. С правилната комбинация от продукти и няколко малки тайни, тя може да се превърне в любима рецепта, която да готвите отново и отново.