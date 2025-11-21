САЩ представиха амбициозен мирен план за Украйна, включващ териториални отстъпки и ограничения за армията

Според проект, получен от Axios, администрацията на Тръмп е подготвила мирно предложение за прекратяване на войната в Украйна, което включва гаранции за сигурност, моделирани по член 5 на НАТО. Според концепцията САЩ и ключови европейски партньори биха разглеждали всяка нова голяма руска атака срещу предварително договорена линия на разделение като пряка заплаха за сигурността на трансатлантическата общност. В такъв случай Вашингтон и съюзниците му биха координирали подходящи мерки, включително и военни. Офертата се представя като най-значимата гаранция за сигурност, предлагана някога на Украйна, и адресира едно от ключовите искания на президента Володимир Зеленски за дългосрочна защита.

Старши представител на Белия дом посочи пред Axios, че въвеждането на такава гаранция се смята за значителна стъпка в полза на украинския лидер. Планът предвижда, след консултации с Киев, НАТО и основните европейски столици, президентът на САЩ да решава за стъпки за възстановяване на стабилността, вариращи от разузнавателна и логистична подкрепа до икономически, дипломатически мерки или пряка военна намеса. Членове на НАТО като Франция, Великобритания, Германия, Полша и Финландия се ангажират да действат съвместно със САЩ за поддържане на единна отбранителна позиция.

Предвижда се гаранциите за сигурност да са в сила десет години с възможност за удължаване. Изпълнението ще се наблюдава от Съвместна мониторингова комисия, ръководена от европейски представители с участието на САЩ. Планът включва подписите на Украйна, Русия, САЩ, ЕС и НАТО. Москва е била уведомена за документа, но е неизвестно дали Владимир Путин ще го приеме.

Проектът налага строги изисквания към Украйна. Зеленски трябва да се съгласи на допълнителни териториални отстъпки извън областите, контролирани от Русия. Целият Донбас би попаднал под руски контрол, фронтовите линии в Херсон и Запорожие ще бъдат замразени, а в източната част се предвижда демилитаризирана зона. Планът също така включва военни ограничения – максимален състав на ВСУ до 600 000 души и забрана за разполагане на сили на НАТО на украинска територия.

Американският проект съдържа още условия за пълно възстановяване на Русия в международната общност, включително вдигане на санкции и амнистия за военни престъпления. В плана е включено ограничаване на украинската армия, установяване на неутралитет и отказ за бъдещо членство в НАТО. НАТО от своя страна се ангажира, че Украйна няма да бъде приета в пакта. САЩ ще се въздържат от разполагане на свои войски на територията на Украйна, а европейски бойни самолети ще бъдат базирани в Полша.

В рамките на предложението се предвижда Украйна да запази правото си за членство в ЕС и да получи достъп до европейските пазари по време на процеса на кандидатстване. Планът предвижда и мащабна програма за възстановяване чрез фонд за развитие, насочен към високотехнологични сектори като ИТ, центрове за данни и изкуствен интелект. САЩ ще сътрудничат с Киев по инфраструктура за газ, градско възстановяване, развитие на минерални ресурси и други инвестиционни проекти, а Световната банка ще създаде специален пакет за финансиране, за да ускори тези усилия.

Русия постепенно ще се върне в глобалната икономика чрез стъпково облекчаване на санкциите. Вашингтон ще подпише дългосрочно икономическо споразумение с Москва за енергетика, природни ресурси, инфраструктура, цифрови технологии и редки метали в Арктика. Русия ще бъде поканена обратно в Г8, а замразените активи ще се използват за съвместни инвестиции.

Планът включва и двустранна група за сигурност между САЩ и Русия, контролираща изпълнението, с разширяване на съществуващите споразумения за контрол на ядрени оръжия. Украйна ще остане държава без ядрено оръжие, а Запорожката АЕЦ ще функционира под наблюдението на МААЕ с равен дял на продукцията между Киев и Москва.

Образователни инициативи ще насърчават толерантността и културното разбирателство, защитата на езиковите малцинства, премахването на дискриминационни мерки и гарантиране на медиен и образователен достъп. Всяка форма на нацистка идеология ще бъде забранена.

Териториалните разпоредби са едни от най-оспорваните: Крим, Донецк и Луганск ще бъдат признати де факто за руски, включително от САЩ. Херсон и Запорожие ще бъдат замразени по текущите линии на контакт, а някои допълнителни територии ще бъдат върнати от Русия. Зоната на оттегляне на украинските войски ще стане неутрална демилитаризирана зона, призната международно като част от Русия. Двете страни се ангажират да не променят границите със сила, като нарушителите губят гаранциите за сигурност.

Планът предвижда свободно използване на река Днепър за Украйна, споразумения за износ на зърно през Черно море, хуманитарна комисия за размяна на затворници и връщане на цивилни, включително деца.

Избори ще се проведат в рамките на сто дни. Всички страни ще получат амнистия за военните действия, без последващи правни или финансови искове. Мирният съвет, ръководен от Доналд Тръмп, ще наблюдава изпълнението, а нарушителите ще бъдат санкционирани. Прекратяване на огъня ще влезе в сила, след като армията се изтегли на договорените позиции.

Служителите на Белия дом съобщават, че Украйна е получила проекта и е готова да го обсъди, като детайлите ще бъдат прецизирани в сътрудничество със САЩ и европейските партньори, за да се гарантира реалистично и справедливо изпълнение.

Посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц подчерта, че ако Русия продължи атаките и откаже преговори, САЩ ще наложат допълнителни санкции и ще продължат военната помощ за Украйна, призовавайки международната общност да подкрепи прекратяване на огъня.

Financial Times отбелязват, че Белият дом оказва силен натиск върху Киев да приеме плана до Деня на благодарността на 27 ноември, като някои от условията са неприемливи и в момента се обсъждат контра-опции. Европейските лидери се отнасят предпазливо, докато Белият дом заявява, че планът е добър за всички страни, а президентът Зеленски потвърди готовността си да го разгледа.