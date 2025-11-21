Румен Радев назначи нови посланици в Сърбия, Словакия и Тунис

Президентът Румен Радев подписа укази за назначаването на нови ръководители на дипломатическите представителства на България в Словакия, Сърбия и Тунис. Решенията на държавния глава влизат в сила след публикуването им в днешния брой на "Държавен вестник", съобщи БТА.

Новите назначения

Според официалната информация, Снежана Иванова Йовева-Димитрова поема ръководството на мисията ни в Словакия. За посланик в съседна Сърбия е определен Ангел Александров Ангелов, а дипломатическите отношения с Тунис ще бъдат поверени на Боряна Иванова Симеонова.

Назначенията са част от по-широк процес на обновяване на дипломатическия корпус. По-рано този месец Светлан Стоев замина като посланик в Швейцария, а през октомври бяха попълнени мисиите в Армения, Бразилия, Катар, Белгия, Нидерландия и Казахстан.

Политически контекст и напрежение

Процесът по съгласуване на новите посланици премина през период на напрежение между институциите. В края на лятото президентът Радев и министър-председателят Росен Желязков влязоха в задочен спор относно темповете на назначенията.

"Посланиците са съгласувани миналата седмица най-сетне пакетно, както трябва да бъде, но и с компромиси от моя страна, защото продължавам да чакам техните предложения за ключови столици, като Вашингтон", заяви тогава президентът Румен Радев. Той изрази загриженост, че практиката посолствата да се управляват от временно управляващи "вече клони към норма".

От своя страна премиерът Росен Желязков подчерта важността на предварителното съгласуване. "Това има една цел - да се синхронизират вижданията на президент и правителство по отношение на външнополитическата дейност на държавата в лицето на посланиците", коментира министър-председателят.

Според Конституцията на Република България, президентът назначава ръководителите на дипломатическите представителства по предложение на Министерския съвет.