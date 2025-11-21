Добра новина за собственици на апартаменти в Елените

След тежкото наводнение в комплекса „Елените“ и съмненията, че незаконно изграден колектор е променил водния поток, Дирекцията за национален строителен контрол представи официалното си становище. Институцията подчертава, че не се предвижда разрушаване на сгради, а единствено премахване на покритието върху река Козлука. Мярката цели възстановяване на естествения воден път и предотвратяване на бъдещи бедствия.

Премахват се покрития върху реката, не жилищни сгради

Началникът на ДНСК инж. Лили Петрова заяви, че заповедта конкретно предвижда премахване на корекцията и покритието върху реката, а не събаряне на обекти. Премахването може да започне едва след конструктивно обследване на всеки елемент, разположен над коритото. Извършеното проучване ще определи дали и кои конструкции ще бъдат засегнати.

Потвърдено беше, че върху покритието попадат части от хотел „Негреско“ – басейнът, аквапаркът и амфитеатърът. Жилищните постройки в комплекса не са върху колектора и засега няма индикации да бъдат засегнати.

Неизвестен извършител и държавни разходи при нужда

Петрова подчерта, че засега не е установен извършителят на незаконното строителство. Затова заповедта е издадена срещу неизвестен извършител. Ако такъв не бъде открит и след изтичане на законовите срокове за обжалване, премахването ще бъде извършено от държавата и за нейна сметка. Заповедта все още не е влязла в сила и могат да бъдат подадени възражения и жалби, което отлага реалното начало на демонтажните дейности.

Опасността не е отминала без премахване на колектора

По отношение на риска от нови валежи и бедствия, инж. Петрова посочи, че последното наводнение е било резултат от множество фактори, включително големи количества отпадъци, задържали водата и преградили потока. Тя уточни, че в момента подобни препятствия не са налице, но докато колекторът покрива реката, тя остава в ограничено състояние. Премахването на съоръжението остава ключово за предотвратяване на бъдещи кризи.