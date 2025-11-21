Откриват първия Музей на ютията на Балканите в Пловдив

Първият на Балканския полуостров Музей на ютията отваря врати днес в Пловдив. Уникалната експозиция, която е част от структурата на Регионалния етнографски музей (РЕМ), ще посрещне първите си посетители точно в 12:00 часа в сърцето на Стария град.

Домът на първата модистка

Новият музей се помещава в реставрираната къща на Невена Атанасова на улица "Съборна" № 20. Изборът на сградата не е случаен – в нея е живяла и работила първата дипломирана модистка в Пловдив, завършила образованието си в Женева.

"Няма случайности. Сега трудът на Димитър Добрев има нов дом – в къща, в която е живяла и работила първата модистка на Пловдив", сподели директорът на РЕМ – Пловдив доцент д-р Ангел Янков, цитиран от "Фокус".

Мечтата на един художник

Основата на музея е впечатляващата колекция от над 1200 ютии, дарени от пловдивския художник Димитър Добрев.

Творецът посвещава десетилетия от живота си на издирването и реставрирането на старинните уреди, като се занимава с това до последните си дни. Неговата голяма мечта – създаването на специализиран музей, се сбъдва три години след кончината му, благодарение на усилията на екипа на Етнографския музей и подкрепата на Министерството на културата.

Уникални експонати

Посетителите ще могат да видят развитието на гладенето през вековете – от XIV век до наши дни. Сред най-любопитните експонати са:

Ютия с глава на огнедишащ змей

Уред с образа на богинята Атина Палада

Миниатюрни ютии с тегло от едва 10 грама

Масивни шивашки ютии, тежащи до 13 килограма

Модели, работещи с въглени, газ, спирт и пара

"Ние с особена обич и внимание пазихме тази колекция. Щастливи сме, че вече можем да я покажем на пловдивчани и на всички гости на града," допълват от ръководството на музея.

Проектът "Светът на ютията" включва не само експозиционна площ, но и възстановка на старо модистко ателие, както и образователен център