  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +17 / +20
Пловдив: +12 / +21
Варна: +15 / +22
Сандански: +14 / +17
Русе: +12 / +14
Добрич: +15 / +19
Видин: +10 / +11
Плевен: +11 / +12
Велико Търново: +12 / +21
Смолян: +8 / +12
Кюстендил: +10 / +14
Стара Загора: +13 / +16

Борисов: Тези протести са за това - да не се приеме бюджет в евро

  • Сподели в:
  • Viber
Борисов: Тези протести са за това - да не се приеме бюджет в евро
A A+ A++ A

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира пред журналисти протестите пред НС, провели се в четвъртък вечерта.

"Тези протести са за това - да не се приеме бюджет в евро", каза той за протестите. "Това е най-хубабвото нещо - да се протестира. Целта на протеста е да се окупира парламентът и да не се приеме бюджет в евро", каза още Борисов.

"И аз съм недоволен и съм съгласен от това, което бизнесменът Кирил Петков каза, че решетките коват лидери. Благодарение на неговите решетки аз си възстанових ГЕРБ и силата на ГЕРБ. Прав е, според мен трябва да променим Избирателния закон, така че дава привилегии на всички, които сме лежали в арестите. Да имаме бонус по 10-15-20 депутата", обясни той.

#Борисов

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите