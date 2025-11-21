Борисов: Тези протести са за това - да не се приеме бюджет в евро
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира пред журналисти протестите пред НС, провели се в четвъртък вечерта.
"Тези протести са за това - да не се приеме бюджет в евро", каза той за протестите. "Това е най-хубабвото нещо - да се протестира. Целта на протеста е да се окупира парламентът и да не се приеме бюджет в евро", каза още Борисов.
"И аз съм недоволен и съм съгласен от това, което бизнесменът Кирил Петков каза, че решетките коват лидери. Благодарение на неговите решетки аз си възстанових ГЕРБ и силата на ГЕРБ. Прав е, според мен трябва да променим Избирателния закон, така че дава привилегии на всички, които сме лежали в арестите. Да имаме бонус по 10-15-20 депутата", обясни той.
Още по темата:
- » Борисов хвърли сензационна новина за пенсионерите! Какво предлага ГЕРБ
- » Борисов: Ако президентът не наложи вето на закона за "Лукойл", още на следващия ден ще назначим особен управител
- » Борисов: Санкциите "Магнитски" могат да отпаднат
Коментирай
Най-четено от Политика
Борисов: Било каквото било - вече ще бъде, както беше04:14 15.11.2025 | Политика
Изненада: ГЕРБ вадят Кристалина Георгива за кандидат-президент?21:01 19.11.2025 | Политика
Последно от Политика